تعليم النواب تثمن ملاحقة الكيانات الوهمية : تهديد لمستقبل الطلاب

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن ظاهرة الكيانات التعليمية الوهمية، من الظواهر الخطيرة التي يجب إنهاء التعاقدات معها، منوهة أنها تقوم بالنصب على أولياء الأمور والطلاب وإيهامهم فى الحصول على درجات علمية وهمية وهو ما يهدد مستقبلهم.

ونوهت البيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم التعاقد مع أحد الكيانات الوهمية بجامعة حلوان، وذلك خلال 2009 حتى 2018، ثم صدر بعد ذلك قرار من التعليم العالي بإنهاء التعاقد معها، مشيرة إلى أنه بحكم عملها بالجامعة قامت بتقديم شكوى مفادها أن هذا المعهد الوهمي بعد انهاء تعاقده مع جامعة حلوان، قام بالتوجه لجامعات اخرى لمنح درجة دبلوم لبعض الطلاب أيضا.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان ان هذه الكيانات والمعاهد لا يوجد بها أشخاص مؤهلين لتعليم الطلاب، منوهة أن الطلبة يقعوا ضحية لهذه الشهادات والتي تكبدهم تكاليف مالية للحصول عليها، لذلك التعامل بحزم مع هذه الكيانات أمر في غاية الأهمية.

وأثنت النائبة جيهان البيومي على جهود لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص، مشيرة إلى أن الدكتور حسام عبد الغفار وزير التعليم العالي قام بإعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وهذا الأمر يستلزم من أولياء الأمور الاطلاع عليها جيدا حتى لا يقعو فريسة وتحت أيدي هذه الكيانات الوهمية.

وتلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة المركز العالمي لعلوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا Academy (ASA) والكائن مقرها في (شارع الظافر - مدكور الهرم - الجيزة)، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة في العديد من المجالات ومنها ( مساحة وخرائط، تحاليل طبية، حفر وتكرير البترول، الحاسب الآلي)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.