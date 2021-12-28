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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور وزير التعليم العالي..صحة النواب تعقد جلستي استماع بشأن قانون المجلس الصحي المصري

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تناقش لجنة التعليم و البحث العلمي بالبرلمان اليوم الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان البيومي، بشأن قواعد التنسيق الخاص بقبول طلاب الشهادة الثانوية (IG) بكلية الطب رغم حصولهم على (99,04 %)، ومع ذلك لم يتم التحاقهم بكليات الطب أسوة بزملائهم من طلاب الثانوية العامة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو هندي، بشأن قبول الطلبة المصريين بالخارج من حملة الشهادات المعادلة البريطانية بالجامعات المصرية.

وتناقش  طلب الإحاطة المقدم من النائبة سميرة الجزار، بشأن تضرر الطلاب النابغين الحاصلين على الثانوية العامة الإنجليزية من الالتحاق بكليات الطب والهندسة الحكومية.

فيما تعقد لجنة الشئون الصحية اليوم الثلاثاء  جلستي استماع بشأن مشروع قانون بإصدار قانون المجلس الصحي المصري ، بحضور الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان).

و تناقش لجنة الاتصالات بمجلس النواب نظر طلبي الإحاطة المقدمان من النائب هناء فاروق، بشأن سوء شبكة فودافون وانقطاع الخدمة لأيام طويلة بمركز الزرقا بمحافظة دمياط.

و تناقش لجنة الخطة و الموازنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن شكاوي مستخلصي الجمارك من منظومة نافذة التي طبقتها مصلحة الجمارك وكذلك من نظام التسجيل المسبق للشحنات.

لجنة التعليم و البحث العلمي بالبرلمان طلب الإحاطة طلاب الشهادة الثانوية IG الطلبة المصريين بالخارج الثانوية العامة الإنجليزية

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