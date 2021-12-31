خصم شهرًا لإمام خالف موضوع خطبة الجمعة بالمنيا وإحالته للتحقيق

قرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة خصم شهرا من بدل صعود المنبر من الشيخ محمود أحمد محمد إمام وخطيب مسجد التوحيد – منطقة شلبي التابع لإدارة أوقاف المنيا الجديدة – مديرية أوقاف المنيا مع إحالته إلى لجنة القيم والتحقيق بديوان عام الوزارة ، وذلك لمخالفته تعليمات الوزارة في الالتزام بالموضوع والوقت المحدد لخطبة الجمعة.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الإسلام قد اهتم بخُلق المواساة، وجبر الخواطر، وتأمين الخائفين، والوقوف بجانب الضعفاء، فشريعة الإسلام مبنية على الرحمة والرأفة والمواساة، فمن جبر خاطر الخلق جبر الخالق خاطره في الدنيا والآخرة.

جبر الخواطر

وتابع وزير الأوقاف، وقد واسى الحق سبحانه نبيه وحبيبه ومصطفاه سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) في أكثر من موضع من الذكر الحكيم ، حيث يقول سبحانه: " وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ" (الطور : 48)، ويقول سبحانه:" فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ" ، ويقول سبحانه : "وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ * إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ " (النحل:127) ، ويقول سبحانه " فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا" (الكهف : 6) ، ويقول سبحانه:" لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ " (الشعراء)، ويقول سبحانه :"قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ " (الأنعام : 33) .

وأكمل وزير الأوقاف: واسى الحق سبحانه سيدنا موسى (عليه السلام) حين خرج خائفًا يترقب، فسخر له من احتضنه وآواه ، حيث يقول سبحانه : " فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" (القصص : 25) ، وواسى أم موسى (عليه السلام) حين خافت على سيدنا موسى (عليه السلام ) فقال سبحانه : "وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ " (القصص : 7) وقال سبحانه : " فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ" (القصص : 13) .

ولفت وزير الأوقاف إلى أن المولى (عز وجل ) واسى السيدة مريم (عليها السلام) عندما قالت في لحظة عصيبة : "يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا " (مريم: 23) ، فجاءت المواساة في قوله تعالى : " فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا * وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا " (مريم: 24 - 26) .

