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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ليلة رأس السنة..عروض فنية لثقافة أسوان بميدان المحطة حول شجرة الكريسماس

عروض فنية في ليلة
عروض فنية في ليلة رأس السنة الميلادية بأسوان

في ليلة رأس السنة الميلادية، وقبل ساعات قليلة من بداية العام الجديد 2021 واصل فرع ثقافة أسوان مساء الجمعة تقديم عروضه الفنية والغنائية بميدان محطة القطار.

وقدمت الفرق المختلفة بقصور الثقافة كورال أطفال وعروض غنائية وفنية أمام شجرة الكريسماس بالميدان، وهو ما جذب عدد كبير من المواطنين للتجمع حول هذه الفرق الفنية والتقاط الصور التذكارية فى ظل أعمال التطوير والتجميل التى جرت بميدان المحطة وحديقة درة النيل والسوق السياحى بمدينة أسوان. 

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 وكانت محافظة أسوان، قد وضعت شجرة كريسماس كبيرة بميدان المحطة وشكل لعام 2022، مع إضافة بعض الإضاءة المختلفة إحتفالاً بأعياد رأس السنة والكريسماس.

فيما كان قد شهد معبدي رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية أمس الخميس توافد أعداد كبيرة من السائحين الأجانب من مختلف دول العالم بواقع 3 ألاف سائح وزائر ، والذين تواجدوا بالمدينة السياحية عبر الرحلات المختلفة للاستمتاع بالأحوال الجوية الهادئة والطقس المعتدل المتميز .

وكان قد وصل السائحون إلى مدينة أبوسمبل عبر الرحلات البرية القادمة من مدينة أسوان عبر الطريق البرى أسوان/ أبوسمبل ، وأيضا عبر المطار الدولي بواقع 3 رحلات طيران، بجانب رحلتى "نايل كروز" أو الفنادق العائمة للبواخر السياحية بنهر النيل.

وحرص السائحين على الإصطفاف فى طوابير لدخول المعبد فى ظاهرة لا تتكرر سوى بالتزامن مع احتفال تعامد الشمس، ليصل بذلك إجمالى عدد السائحين زوار معابد أبوسمبل اليوم لنحو 3 آلاف سائحاً من مختلف الجنسيات الأجنبية.

عروض فنية في ليلة رأس السنة الميلادية بأسوان
عروض فنية في ليلة رأس السنة الميلادية بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان ثقافة اخبار المحافظات

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