عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يكرم وكيل وزارة الأوقاف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كرم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمد عزت،بمناسبة انتهاء عمله ببني سويف، وتكليفه بتسيير أعمال أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالوزارة.

وأهدى المحافظ درع المحافظة لوكيل وزارة الأوقاف تقديرًا لما قدمه من أداء متميز والنهوض بمنظومة العمل الدعوي داخل مديرية الأوقاف، ومساهمته في تنفيذ خطة الوزارة لإعمار بيوت الله ، متمنياً له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته التنفيذية.

مصرع وإصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على صحراوي بني سويف

من جهته أعرب"عزت" عن تقديره الكبير لمحافظ بني سويف،على هذه اللفتة الطبية وحرصه على لقائه وتكريمه، مشيراً إلى أن الفترة التي قضاها وكيلا لأوقاف بني سويف تعتبر من أفضل الأوقات التي يعتز بها،وأنه وجد كل التعاون من زملائه أعضاء  الجهاز التنفيذي بالمحافظة في تنفيذ كافة المهام والخطط التي كانت المديرية طرفاً وشريكا فيها ضمن خطة الدولة التنموية والخدمية.  

 

بني سويف محافظ بني سويف وزارة الأوقاف المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الأوقاف منظومة العمل خطة الدولة صحراوي بني سويف

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على صحراوي بني سويف

ترشيحاتنا

علي جمعة يسألك: في العام الجديد هل بدأت في مشروع تصحح فيه مسارك؟

دعونا نستعيد أهم اللحظات المضيئة.. الأهلي يحتفل بإنجازات 2021|فيديو

علاج الأملاح الزائدة بـ 4 طرق بسيطة

لأول مرة.. تامر حسني يكشف تفاصيل مثيرة عن سرقة ألبوم يا بنت الإيه

طلاق متحضر.. إنجي المقدم: ماما وبابا انفصلوا وأنا عندي 14 سنة

هل الاحتفال برأس السنة بدعة؟ المفتي يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

بـ4 تحذيرات من المحافظ .. تعطيل الدراسة في الغربية غدا لسوء الطقس

مدبولي يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد

رسميا .. تعطيل الدراسة غدا في جميع مدارس الدقهلية

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

سيول تضرب عدة مناطق بعد قليل.. الأرصاد توجه تحذيرات جديدة للمواطنين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 عاما على غمزة حمدي الوزير.. كيف اكتسح قبضة الهلالي الإيرادات أمام ضد الحكومة؟

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

ريم مصطفى تحتفل برأس السنة في نص الليل بالسعودية

إنسى.. طرح أول أغنية لـ ندى بهجت قريبًا

فيديو

أهداه قلبه بعد وفاته.. مجدي يعقوب يروي أغرب قصة للتبرع بالأعضاء

فيديو جراف.. عيب تنهش بلحمي.. فاتن موسى توجه رسالة نارية لـ مصطفى فهمي

أبرزهم ميسي وبيل جيتس.. مشاهير عانوا من "التوحد" حتى صاروا نجوم مجتمع| فيديوجراف

انفصلت عن السقا مرتين وأصيبت بمرض نادر..أزمات في حياة مها الصغير|فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ