محافظ بني سويف يكرم وكيل وزارة الأوقاف

كرم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمد عزت،بمناسبة انتهاء عمله ببني سويف، وتكليفه بتسيير أعمال أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالوزارة.

وأهدى المحافظ درع المحافظة لوكيل وزارة الأوقاف تقديرًا لما قدمه من أداء متميز والنهوض بمنظومة العمل الدعوي داخل مديرية الأوقاف، ومساهمته في تنفيذ خطة الوزارة لإعمار بيوت الله ، متمنياً له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته التنفيذية.

من جهته أعرب"عزت" عن تقديره الكبير لمحافظ بني سويف،على هذه اللفتة الطبية وحرصه على لقائه وتكريمه، مشيراً إلى أن الفترة التي قضاها وكيلا لأوقاف بني سويف تعتبر من أفضل الأوقات التي يعتز بها،وأنه وجد كل التعاون من زملائه أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة في تنفيذ كافة المهام والخطط التي كانت المديرية طرفاً وشريكا فيها ضمن خطة الدولة التنموية والخدمية.