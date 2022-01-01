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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بدءا من 4 يناير .. بلاك بيري تعلن رسميا إنهاء الدعم لهذه الهواتف

بلاك بيري تعلن رسميا
بلاك بيري تعلن رسميا إنهاء الدعم لهذه الهواتف

أعلنت شركة BlackBerry بلاك بيري إلغاء الدعم رسميا لجميع هواتفها الكلاسيكية، والتى تعمل بنظام التشغيل OS أو BB10 OS ، حيث لن تقدم الشركة أى خدمات أو تحديثات جديدة لهذه الهواتف مستقبلا .  

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن بلاك بيرى حذرت جميع مستخدمي هواتفها القديمة من أنهم لن يتلقوا بعد الآن أي تصحيحات اتصال شبكة الواى الفاى  WiFiوأنهم سيفقدوا جميع وظائف الاتصال والبيانات الخلوية والرسائل القصيرة ومكالمات خدمة الطوارئ.

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وأكدت شركة بلاك بيري  أن قرار إلغاء الدعم للهواتف القديمة  لا ينطبق على طرازات الهواتف الذكية للشركة التي تعمل بنظام التشغيل Android في الوقت الحالي ، حيث سينتهى الدعم الرسمي لهذه الطرز في 4 يناير 2022.

 

ومؤخرا، أطلقت شركة بلاك بيري هواتف ذكية تدعم  تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع تقنيات كبيرة في الكاميرا والبطارية، وكذلك  مع معالجات تقدم أداءا كبيرا. 


وتعتبر بلاك بيري واحدة من أكبر العلامات التجارية في السوق قبل دخول هواتف آيفون وقبل أن تسيطر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android على العالم، حيث لم تؤمن العلامات التجارية الكبيرة مثل Nokia و BlackBerry أن الهاتف بشاشة لمس كاملة سيكون له تأثير كبير على السوق. 
 

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