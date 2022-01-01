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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تكشف عن موعد إنتاج موستنج موديل 2024.. صور

فورد تكشف عن موعد إنتاج
فورد تكشف عن موعد إنتاج موستنج موديل 2024.. صور

كشفت عده تقارير أمريكية جديدة عن قيام شركة فورد الامريكية ببدء إنتاج الجيل القادم من سيارة العضلات الأمريكية الشهيرة "موستنج" في شهر مارس من عام 2023، وكان الجيل الحالي من السيارة الأيقونية المميزة قد انطلق للمرة الأولى في 2015، ومنذ ذلك الوقت تألق السيارة عالمياً وحققت شهرة كبيرة.

يعود الفضل الكبير في الشهرة التي حققتها سيارة فورد موستنج موديل 2024 لمواصفاتها المميزة وتصميمها الفريد من نوعه الذي يحمل طابعا ونمطاً رياضيا فريداً من نوعه يعكس ثقافة الشركة الأمريكية العملاقة.

 

كانت فورد قد بدأت بالفعل بتطوير الجيل الجديد من سيارة موستنج في وقت سابق من عام 2021 والمتوقع حصوله على مجموعة تحديثات جمالية وميكانيكية هامة، بالإضافة إلى محرك هجين لتخفيف نسبة الانبعاثات الضارة مثل ثاني أكسيد الكاربون وذلك في ظل التوجهات العالمية الجديدة التي لزيادة نسبة السيارات الصديقة للبيئة، ولكن لاحقاً، ربما خلال تحديثات الفيس ليفت للسيارة.

 

سيأتي الجيل الجديد بمجموعة قوية من التحديثات المحتملة مثل توافر الدفع الكلي لأول مرة في تاريخ طرازات موستنج، بالإضافة لتحديث الشاسيه الحالي للسيارة عوضاً عن الانتقال لشاسيه جديد كلياً حيث سيتم زيادة القدرات الديناميكية بشكل أكبر وأفضل مما سبق.

 

ستعتمد سيارة فورد موستنج موديل 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات V4 إيكوبوست الشهير الذي تطوره فورد داخلياً، بسعة 2300 سي سي، ومحرك ثماني الأسطوانات V8 بسعة 5000 سي سي، ومحرك  V8 FSUM 5200 سي سي مزود بشاحن سوبرتشارجر، كما أكدت عده تقارير على استلام السيارة لنسخة كهربائية بالكامل، في الأغلب ستكون في عام 2028.

 

 

فورد موستنج السيارة العالمية سوبرتشارجر الانبعاثات السيارات الصديقة للبيئة

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