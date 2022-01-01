شاهد ولادة ماعز بوجه إنسان وجسد طفل |صور

في حادثة غريبة، أنجبت ماعز في منطقة كاشار في ولاية آسام بـ الهند صغيرًا شبيهًا بالبشر، مما ترك أصحابها والسكان المحليين في صدمة.

وفقًا لـ East Mojo، وُلد الماعز الصغير بعيون وأنف وفم شبيهة بالإنسان، لكن أذنيه تشبه أذني الماعز، كما تمتلك الماعز طرفين لكن بدون ذيل.

ولدت الماعز الغريبة الشبيهة بالبشر في قرية جانجابور في دائرة Dholai Vidhan Sabha في ولاية آسام بـ الهند.

فبمجرد أن سمع القرويو عن ولادة المخلوق الشبيه بالبشر هرع الكثيرون إلى منزل شانكار داس صاحب الماعز لرؤيتها بأنفسهم.

التقط الكثيرون صورة الماعز المشوهة ذات وجه الإنسان وشاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولسوء الحظ، مات الماعز الصغير بعد فترة وجيزة ودفنه المالك تحت الأرض.





وقعت العديد من هذه الحالات في عدة أجزاء من الهند حيث أنجبت الأبقار، الجاموس والماعز أطفالًا مشوهين لهم وجوه ومظاهر تشبه البشر.

مما دفع الكثيرين في الهند للاعتقاد بأنها مخلوقات مقدسة، واتجهوا لعبادته.

"طفل الماعز البشري" هو حالة تشوه خلقي، يُعرف هذا النوع من الإعاقة الخلقية في الماعز والماشية وما إلى ذلك باسم "Anasartha الجنين" (أو Anasarca).

