أحلي نعم في الدنيا البيت والأهل .. مي كساب تحتفل بالعام الجديد |فيديو

حرصت الفنانة مي كساب علي الاحتفال بالعام الجديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشرت مي كساب فيديو جديد من منزلها و علقت قائلة: أحلي نعم في الدنيا البيت والأهل والستر والصحة والرضا ربنا يديمها علينا وعليكم كل سنه وأنتم طيبين وسنة جديده سعيدة مليانة خير وبركة ورزق ونجاح إن شاء الله #2022#مي_كساب

و كانت قد حرصت الفنانة، مي كساب، علي توجيه الشكر لجمهورها، بعد حصولها علي جائزة التميز للدراما لدولها في حكاية “عقبال عوضك" من مسلسل زي القمر.

وكتبت كساب من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "شكرا للجمهور ع التقدير الكبير شكرا مجله الكواكب شكرا لكل صناع مسلسل #زيالقمر وحكايتي #عقبالعوضك شكرا للمخرج الموهوب المتميز وش الخبر معتز حسام والمنتجة الفنانة أختي وصديقتي مها سليم وألف حمد وشكر لله حتي يبلغ الحمد منتهاه من قلبي بشكر كل شخص كان سبب في نجاحي السنه دي وكل سنه وأنتم طيبين".



يذكر أن الفنانة مي كساب، نشرت صورة جديدة برفقة فريق عمل مسلسلها المقبل، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت معلقة من خلال الصورة: "الحمد لله رب العالمين مضيت النهاردة مسلسلي رمضان 2022 فكره وتأليف نصر الدين ناجي سيناريو وحوار أحمد سعد والي محمد صلاح خطاب إبراهيم صابر علاء حسن وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي إنتاج أجدع ست شفتها في حياتي اللي رجعتلي الأمل في الحياه مها سليم، شكرا من قلبي جمهوري الكبير إن شاء الله عمل كوميدي يليق بيكم وتتبسطوا يا رب إدينا من كرمك وفضلك".