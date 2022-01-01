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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تطلق 50 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال أول عشرة أيام من عام 2022

الصحة تطلق 50 قافلة
الصحة تطلق 50 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية

اعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 50 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءًا من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين 10 يناير 2022، بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مشيراً إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وصيدلية متنقلة.

وأضاف "عبدالغفار" أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 1 و2 يناير بمناطق غياضة الشرقية بمركز ببا محافظة بني سويف، والكيمان مركز إسنا محافظة الأقصر، وميت مسعود مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، والديابات مركز أخميم محافظة سوهاج، ولاصيفر البلد مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، إضافة إلى قافلتين طبيتين أخريين سيتم إطلاقهما بمنطقتي جبل الزلط مركز كوم إمبو محافظة أسوان، والغيط الصعيدي مركز وسط محافظة الإسكندرية، وذلك ‏يومي 2 و3 يناير، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ومن جانبه، قال الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى  يومي 3 و4 يناير، في مناطق جلالة مركز الضبعة محافظة مطروح، و‏الوحدة الصحية بكفر الشيخ عطية مركز ‏التل الكبير محافظة الإسماعيلية، و‏قمحة مركز ‏الدلنجات محافظة البحيرة، و‏الزهيري مركز  ‏بني عبيد محافظة ‏الدقهلية، و‏نواي مركز ‏ملوي محافظة‏ المنيا، و‏مركز طبي عزبة النصر  بحي البساتين محافظة ‏القاهرة، كما أنه سيتم إطلاق 6 قوافل أخرى يومي 4 و5 من الشهر نفسه في مناطق الصغير مركز القناطر محافظة القليوبية، والبلابيش بحري مركز دار السلام محافظة سوهاج، وقزمان مركز قلين محافظة كفر الشيخ، وأبو كريم مركز ديروط محافظة أسيوط، والقبابات حي أطفيح محافظة الجيزة، وابيس 1 مركز شرق محافظة الإسكندرية.

وأضاف "طه" أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية أخرى يومي 5 و6 يناير في مناطق الجراولة محافظة مطروح، والعبيدية مركز فارسكور محافظة دمياط، والمركز الحضرى مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، والكرور محافظة اسوان، وكفر زين الدين مركز قويسنا محافظة المنوفية، وبويط مركز الرحمانية محافظة البحيرة، وبراوة مركز إهناسيا محافظة بني سويف، وحاجر خزام مركز قوص محافظة قنا، ومركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، وشنراق مركز السنطة محافظة الغربية، إضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومي 6 و7 يناير في منطقتي البشندي مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، وسعود مركز ‏الحسينية محافظة  الشرقية.

وأشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية إلى إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق ميت يعيش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وناهيا مركز كرداسة محافظة الجيزة، وغيط النصاري مركز دمياط محافظة دمياط، ووادي تال - وادي غرندل مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، وشرشابة مركز زفتى محافظة  الغربية، وذلك في يومي 7 و8 يناير، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومي 8 و9 من الشهر نفسه في مناطق قرقشندة مركز طوخ محافظة القليوبية، وعين عيش مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، والزهيري محافظة الفيوم، وأولاد الشيخ مركز دار السلام محافظة سوهاج، وأمشول مركز ديروط محافظة أسيوط.

واستطرت "الصادق" أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 9 و10 يناير بمنطقتي القفطية مركز دراو محافظة أسوان، وكرموز مركز غرب محافظة الإسكندرية، و7 قوافل طبية أخرى بمناطق وحدة طوسون محافظة الإسماعيلية، و‏برمكيم مركز ‏ديرب نجم محافظة الشرقية، و‏لقانة مركز شبراخيت محافظة البحيرة، و‏ميت دمسيس مركز أجا محافظة الدقهلية، و‏داقوف مركز ‏سمالوط محافظة المنيا، ومركز طبي السلام ثانى بحي ‏السلام أول محافظة ‏القاهرة، وبدخلو مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، وذلك يومي 10 و11 يناير.

الصحة الحدودية وزارة الصحة

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