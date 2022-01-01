أخبار الفن : رقص هستيرى لـ الرداد وغادة عادل .. سميرة محسن تكشف أولى خطوات أحمد حلمي فى الفن .. وتصريحات مثيرة لـ شيرين وانغام فى رأس السنة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية وفى السطور التالية نستعرض أبرزها.
عايزة أخلف ثانى ونفسى أكون محمد صلاح.. تصريحات نارية لـ شيرين عبد الوهاب
حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة، على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ليلة رأس السنة .
وكشف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أمنياتها التى لم تحقق ، حيث أكدت انها تتمنى ان تنجب مرة أخرى ، أما فى الناحية الفنية فكشفت انها تتمنى ان تحصل على الاوسكار ، خاصة وان الليدى جاجا ليست أفضل منها .
حياة مأساوية لـ ناهد شريف ..عانت من السرطان ولم تتحمل تكاليف علاجها وكمال الشناوى كلمة السر
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ناهد شريف ، والتى كانت تعد من أبرز الفنانات على الساحة الفنية ، قبل ان ترحل عن عالمنا بسبب اصابتها بمرض سرطان الثدى .
ابنة شيرين عبد الوهاب لـ والدتها : نفسى تسيبى السرير وتشتغلى وتعملى رياضة
حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ليلة رأس السنة.
ونصحت هنا، ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، والدتها فى العام الجديد ان تترك السرير وتكون نشيطة أكثر فى العام الجديد ، حيث يجب ان تقوم بعمل الرياضة ومتابعة أعمالها بشكل أكبر.
فى عيد ميلاد دنيا سمير غانم .. حكاية نجاحها مع أحمد مكى وإنفصالهما فنياً بسبب الكبير
تحتفل اليوم الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من ابرز الفنانات المتواجدات على الساحة الفنية حالياً ، خاصة مع وانها تمكنت بين الجمع بين التمثيل والغناء معاً .
لابس عفريته..سميرة محسن : وجهت أحمد حلمى للتمثيل والصالة كانت مفرقعة ضحك بسببه Iفيديو
حلّت الفنانة القديرة د. سميرة محسن ضيفة على موقع صدى البلد فى ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية والتى تجاوزت الـ 155 عملاً فنياً، ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج السينمائى .
بوصلة رقص.. غادة عادل وحسن الرداد يحتفلان بالعام الجديد بفيديو نص الليل
احتفل الفنان حسن الرداد مع النجمة غادة عادل، بعام 2022 بفيديو جديد من كواليس مسرحية نص الليل التى تعرض حاليا ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
عن عمرها وشيرين وكعب السولية.. 8 تصريحات لـ أنغام فى رأس السنة
حلت الفنانة أنغام ضيفة على برنامج “لايف من الدوبلكس”، والذى تقدمة الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.
وخلال الحلقة كشفت أنغام عن العديد من الصريحات نستعرض أبرزها فى السطور التالية :