أخبار الفن : رقص هستيرى لـ الرداد وغادة عادل .. سميرة محسن تكشف أولى خطوات أحمد حلمي فى الفن .. وتصريحات مثيرة لـ شيرين وانغام فى رأس السنة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية وفى السطور التالية نستعرض أبرزها.

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة، على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ليلة رأس السنة .

وكشف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أمنياتها التى لم تحقق ، حيث أكدت انها تتمنى ان تنجب مرة أخرى ، أما فى الناحية الفنية فكشفت انها تتمنى ان تحصل على الاوسكار ، خاصة وان الليدى جاجا ليست أفضل منها .

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ناهد شريف ، والتى كانت تعد من أبرز الفنانات على الساحة الفنية ، قبل ان ترحل عن عالمنا بسبب اصابتها بمرض سرطان الثدى .

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ليلة رأس السنة.

ونصحت هنا، ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، والدتها فى العام الجديد ان تترك السرير وتكون نشيطة أكثر فى العام الجديد ، حيث يجب ان تقوم بعمل الرياضة ومتابعة أعمالها بشكل أكبر.

تحتفل اليوم الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من ابرز الفنانات المتواجدات على الساحة الفنية حالياً ، خاصة مع وانها تمكنت بين الجمع بين التمثيل والغناء معاً .

حلّت الفنانة القديرة د. سميرة محسن ضيفة على موقع صدى البلد فى ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية والتى تجاوزت الـ 155 عملاً فنياً، ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج السينمائى .

احتفل الفنان حسن الرداد مع النجمة غادة عادل، بعام 2022 بفيديو جديد من كواليس مسرحية نص الليل التى تعرض حاليا ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

حلت الفنانة أنغام ضيفة على برنامج “لايف من الدوبلكس”، والذى تقدمة الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.

وخلال الحلقة كشفت أنغام عن العديد من الصريحات نستعرض أبرزها فى السطور التالية :