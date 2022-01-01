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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: انتهاء أعمال تطوير حديقة الياسمين بالقناطر وافتتاحها خلال أيام

تطوير الحدائق
تطوير الحدائق

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن أعمال تطوير حديقه الياسمين بالقناطر الخيرية قد إنتهت ، وسيتم إفتتاح الحديقة خلال أيام.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن حديقة الياسمين تُعد أحدث الحدائق الجاري تطويرها على مساحه (٨) أفدنة ، وتقع بالبر الأيمن لدليل الرياح المنوفي ، وتمتاز بموقعها المتميز وطابعها الفريد ذو المستويات المختلفة من مرتفعات ومنخفضات ، ووجود تبة ترتفع بأكثر من ١٠ أمتار ، بالاضافه لوجود عدد من المباني القديمة ذات الطابع التاريخي ، وبعض الأشجار النادرة ، مشيراً إلى أن جميع أعمال التطوير تتم ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة اعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

وتشتمل الحديقة على مسطحات خضراء بمساحة ٢٥ ألف متر مربع ، وزراعه أشجار متنوعة ونباتات وأشجار الزيتون المثمرة والنخيل ، وأحواض زهور ، وشلال صناعي بمساحه ١٠٠٠ متر مربع ، ونافورة بطابع القناطر الفريد ، فضلاً عن البرجولات الخشبية ، وبرجولات طبيعيه من الأشجار وجريد النخيل ، والمقاعد والكافيتريات والمشايات الزلطية والرخامية والإنترلوك وتابلوهات من أشجار الياسمين الهندي ومصلى ، وفوتوسيشن لتصوير العرائس ومنطقه ألعاب أطفال ودورات مياه ، وشبكه رى حديث ، وشبكات إنارة ليلية ، كما تم تطوير كورنيش الرياح المنوفي أمام حديقة الياسمين وعمل مرسي نهري أمام الحديقه وكافيتريا.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتطوير الحدائق التابعة لها بالقناطر الخيرية ، حيث إنتهت الوزارة مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فم فرع دمياط القديمة وقناطر فم فرع دمياط الجديدة ، وهى مقامة على مساحة (١٣) فدان ، وقد إشتملت أعمال التطوير على إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين ، وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر ويصل عمرها إلى ٢٠٠ عام ، كما إنتهت الوزاره من تطوير حديقه المركز الثقافي بمساحه (٩) أفدنه وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه (٦) أفدنة ، وحديقه البحيرة على مساحه (٥) أفدنة.

الري أ حديقه الياسمين بالقناطر القناطر الخيرية وزير الموارد المائية والرى الياسمين

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