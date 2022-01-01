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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء العام الجديد 2022.. يوسع رزقك ويفرج كربك ويحقق لك ما تتمنى

دعاء العام الجديد
دعاء العام الجديد 2022

دعاء العام الجديد 2022 .. استقبلنا عاما جديدا، وأصبح دعاء العام الجديد 2022 محل بحث الكثيرين، ولأن الدعاء فى ذاته من أكرم العبادات.

 ويفضل الكثير الدعاء والتضرع لله قبل استقبال العام الجديد وهذا يجعلنا نتأهب لاستقبال عام ميلادي جديد، الذي نتمنى فيه جميعًا أن يجعله الرحمن أفضل مما سبق، ويفضل الكثير الدعاء فى بداية العام الجديد، وهذه الطريقة يمكن أن تطبقها على الصلاة أيضا وفقا لما تريد، واستهلال السنة الجديدة سواء بالصلاة أو بالدعاء من الأمور العظيمة التى قد يفعلها الإنسان فى بداية عام جديد، فإن من شأن دعاء السنة الجديدة 2022 تغيير حياة الإنسان إلى الأفضل، فباللجوء إلى الله عز وجل بـ دعاء السنة الجديدة 2022 يجني الشخص السعادة في الدنيا قبل الآخرة، ومن أحد أفضل دعاء للعام الجديد 2022

 

دعاء العام الجديد 2022

اللهم اجعله عام جبر دون فقد ولا خيبة، ولا كسر ولا ضعف، وارفع عنا كل بلاء، واكتبنا من السعداء.
 

دعاء العام الجديد 2022

يارب استودعتك بداية سنة جديدة، اللهم اجعلها أجمل مما نتمنى، وأكتب لنا تغيرًا للأفضل في أحوالنا وحقق لنا خيرًا مما نتمنى.

هذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت اللهم إني اسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عاما مليئا بالسعادة والفرح.

اللهم إني أسألك أن تتحقق أمانينا، وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب، وأن تجعل هذا العام سعيدا على الجميع.

اللهم اجعلها سنة أجمل مما مضت واجعل الباقي من عمري خيرا.

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أفضل دعاء للعام الجديد 2022


اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمرًا إلا يسرته ولا حلمًا إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله.

ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاءً لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير.

اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء ، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى.. يارب العالمين.

اللهُم إنا نستودعك سنة [مضت من عمرنا] بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، وتصلح أنفسنا و تُيسر أمرنا.

اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواحا ذبلت واهد قلوبا ضلت واشف أجسادا أنهكها المرض وفرج هموما باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

اللهم إني استودعتك عاما مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه واكتب لي الخير وبارك لي في هذا العام واجعله عاما أجمل مما مضى واجعله بداية لأجمل الأقدار.

في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين ومرض وهم وغم واجعله عاما مليئا بالأفراح وكل ما يسرنا يا كريم.

وفي أول فجر في العام الجديد اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.

اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.

اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.


أفضل أدعية العام الجديد 2022

يا رب في بداية هذا العام الجديد اكتب لي الخير فيه وباعد عني شر أيامه.
اللهم أصلح حالي وقربني إليك قرب المحبوب.
مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.
اللهم بداية للأيام الجميلة.

اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.
اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.
ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.
 اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.
اللهم ارزقنا الصحة والعافية.

اللهم الفرح الذي لا نهاية له.
اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.

 اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوم لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظة وأنتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا ألم عام جديد بدون فقدان أهلي وأحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من أحب.
اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك.
اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم ونور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه.

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