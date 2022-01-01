وصول أسر الضحايا والمتهم.. تشديدات أمنية في أولى جلسات محاكمة كريم الهواري

شهدت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بكيلو 10 ونص، تشديدات أمنية مكثفة في محيط جلسة محاكمة كريم الهواري المتهم بإحراز جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في مصرع أربعة أشخاص منهم ثلاثة أطفال.

فيما وصل منذ قليل، أقارب المتهم كريم الهواري، كما وصلت أسر الضحايا إلى محكمة جنايات الجيزة.

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة كريم الهواري لاتهامه بأحراز جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة أشخاص، منهم ثلاثة أطفال بمنطقة الشيخ زايد.

وكان المستشار النائب العام أمر، بإحالة المتهم كريم الهواري (محبوسًا) إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات.

وذكرت النيابة في بيان لها، أن جريمة القتل الخطأ نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.

وتضمنت الأدلة ما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.