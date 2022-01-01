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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تاج الدين: توجيهات رئاسية لرعاية محتاجي الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة

صدى البلد

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، أن اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كان هاما للغاية وتناول موضوعا هاما ويعكس مدى رعاية الدولة  لأصحاب المشكلات الصحية الناتجة عن نقص الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة.

وأضاف “عوض تاج الدين” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”،: نعمل على إنشاء مجمع طبي صناعي بمواصفات عالمية، من أجل توفير كافة الخدمات والأجهزة التي تحتاجها هذه الفئات، لرفع المعاناة عنهم والتخفيف عنهم.

 

وتابع: بعض الفئات تحتاج أطرافا صناعية أو أجهزة تعويضية، وسنعمل على توفير كافة الاحتياجات من خلال هذا المجمع الطبي، ولدينا العديد من المراكز الخاصة بتأهيل الكوادر بهذا التخصص.



ولفت إلى أن الرئيس وجه بأن يكون هناك نوع من الكوادر الجيدة والمؤهلة بمستوى رفيع قادرة على التعامل مع المرضى والأجهزة وتدريب فئات أخرى، في مختلف المحافظات من أجل توفير كوادر مؤهلة في كافة المحافظات.
 


وأشار إلى أنه تم إجراء الدراسة الخاصة بإنشاء المجمع وكانت معمقة، وشملت كافة الأمور الخاصة به بداية من الأجهزة الطبية وصولا إلى توفير كوادر عالمية.


 

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