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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بكلمات رومانسية زوجة علي معلول تحتفل بعيد ميلاد نجم القلعة الحمراء

معلول وزوجته
معلول وزوجته

هنأت مريم زينة، زوجها الدولي التونسى على معلول، بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم السبت، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"


ونشرت مريم صورة مع زوجها، وعلقت: "إلى الرجل الرائع الذى أحبه، أعز أصدقائي وحبيبى وزوجى والشخص الذى يكمل روحى، عيد ميلاد سعيد".


ويحتفل الدولى التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ32، فهو مواليد الأول من يناير لعام 1990.


وكانت إدارة النادي الأهلي،قد نجحت في تمديد وتعديل تعاقد علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث اعلن النادي الأهلي عن تجديد عقد نجمه التونسي، حتى عام 2024، في خبر انتظره عشاق الفريق الأحمر.

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IMG_٢٠٢٢٠١٠١_١٥٢٧٥٠
التونسي علي معلول زوجة معلول تهنئة عيد ميلاد النادي الأهلي كرة القدم

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