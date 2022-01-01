لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

يستعد الجميع حول العالم لاستقبال رأس السنة الميلادية الجديدة، كلا بطريقته الخاصة، وتتزين المحال والبيت بأشجار الكريسماس، التي يعتقد الكثيرين بأن لها أصول دينية مسيحية.

فالحديث عن أن هناك أصول دينية لـ شجرة الكريسماس ، التي تعد رمزا أساسيا لـ احتفالات عيد الميلاد، ليس لها أساس من الصحة، فالحقيقة أنها مجرد شائعة، ولذا نوضح في السطور التالية أصل شجرة الكريسماس؟

أصل شجرة الكريسماس

منذ القدم، وقبل دخول المسيحية في أوروبا، كانوا يحتفلون بوقت اعتماد الشمس ودخول الشتاء يوم 25 ديسمبر، وكان يميز هذا الاحتفال قطع الأشجار ووضعها في البيوت وتزيينه.

وفي رواية أخرى، تقول أن سكان نصف الكرة الشمالي، كانوا يستخدمون نباتات دائمة الخضرة لتزيين منازلهم، إلى جانب وضع أكليل من الزهور على باب المنزل، وذلك للاحتفال بدخول الشتاء.

شجرة الكريسماس

تحول شجرة الكريسماس لرمز ديني

مع انتشار استخدام شجرة الكريسماس في المنازل، أصبحت رمز عائلي للدفء والبهجة والفرح، وأصبحت مرتبة بالدين وعيد الميلاد، وأصبحت أساس الاحتفال بهذه المناسبة كل عام في جميع دول العالم، حيث يتم وضعها في المنزل وتزينها بالهدايا والأضواء.

شجرة الكريسماس

زينة شجرة الكريسماس

تكون شجرة الكريسماس شجرة مخروطية الشكل، مرتبط باحتفال عيد الميلاد مُزينة بالشيكولاته والتفاح والمكسرات، إلى جانب الأضواء، وأعلى الشجرة يتم وضع نجمة أو تمثال ملاك رمزًا إلى قصة ميلاد المسيح.

شجرة الكريسماس

رموز زينة الكريسماس

ترتبط زينة شجرة الكريسماس بعدد من الرموز التي تدل على قصة ميلاد المسيح، ويأتي أبرزها..

- النجمة:

وهي تدل على نجمة بيت لحم، التي كانت علامة قادت المجوس إلى مكان ولادة المسيح.

- اللون الأحمر:

يدل اللون الأحمر في شجرة الكريسماس، إلى اللون الأول لميلاد المسيح، واستخدم من المؤمنين الأوائل، لتذكيرهم بدم المسيح الذي صُلب - بحسب العقيدة المسيحية-.

- اللون الأخضر:

يدل لون الشجرة الأخضر في شجرة الكريسماس، إلى اللون الثاني لعيد الميلاد، والذي يشير إلى الشباب والأمل.

- الجرس:

صوت الجرس في شجرة الكريسماس، يوحي بالبهجة والفرح، ويحمل في طياته حنينًا يترك الارتياح في النفس، وبشارة بحلول العيد.

- النور والشموع:

يرمز النور إلى رمز المسيح – النور الحقيقي وشمس الأقطار- بحسب النص الإنجليلي، وقانون الإيمان المسيحي، الذي يقول – نور من نور-، فالشموع على شجرة الكريسماس كانت تمثل تقدير الإنسان للنجمة، وتُضاء هذه الشموع في العديد من المنازل، التي تم استبدالها في عصرنا الحالي بالأشرطة الضوئية لذكرى ميلاد المسيح.

- الربطة او البمباغ:

توضع على الهدايا لتذكرنا بروح الأخوة، حيث يجب أم يكون الجميع مترابطين ببعضهم البعض.

- العكازة:

تمثل العكازة في شجرة الكريسماس، عصا الراعي، الذي كان يستخدمها لجلب الخروف الضال

- الإكليل:

يرمز إلى الطبيعة الخالدة للحب الإلهي، الذي لا ينضب ولا يتوقف، ويذكرنا الإكليل بحب الله اللامحدود لنا، وهو السبب الحقيقي والصادق لميلاد المسيح.

- الحذاء:

يرمز الحذاء في شجرة الكريسماس إلى العطاء والتكامل مع الفقراء، ويسمى أيضًا حذاء المحبة والتساوي والتكافل بين أبناء الكنيسة الوحدة الأغنياء مع لفقراء في جسد المسيح.

- بابا نويل:

شخصية بابا نويل الشهيرة، التي يحبها الجميع خاصة الأطفال، تنسب إلى القديس نيكولاس، الذي ولد من عائلة غنية جدًا، والذي دئمًا ما كان يعمل من أجل مساعدة الأشخاص وخاصة العائلات المحتاجة.