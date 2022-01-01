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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سجل 99 هدفا وصنع 28 خلال أكثر من 300 مباراة.. أرقام كوكا في أوروبا بعد خناقته مع ميدو

أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا

دخل أحمد حسن كوكا مهاجم فريق قونيا سبور التركي في حرب كلامية مع أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، خلال الساعة الماضية؛ بعد هجوم الأخير عليه.

تفاصيل أزمة ميدو وكوكا

كتب أحد المتابعين على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "في الحقيقة أحمد حسن كوكا عامل مسيرة احترافية مميزة جدًا.. النهاردة أحرز هدفه الـ99  في الملاعب الأوروبية وهو ثاني الهدافين من المصريين المحترفين في الخارج بعد محمد صلاح والثالث من حيث عدد البطولات بعد محمد النني وصلاح وأرقام تانية كثيرة مميزة .. كل التحية لمسيرته”.

رد ميدو على التغريدة، حيث كتب:" مهاجم متواضع لا يصلح للمستوى الدولي حتى ولو أحرز 1000 هدف ”.

لم يصمت كوكا على هجوم ميدو، حيث غرد قائلا:" “مهاجم متواضع؟ أولا هو أنت أصلا مين طلب رأيك؟ ثانيا أنت مبطل كورة وأنت عندك 29 سنة وكل الناس عارفه ليه".

وأضاف كوكا: "ثالثا لو رقم الأهداف اللي أنا جايبه شايفه قليل ماجبتوش أنت ليه? مع إن اللي بيلعب في نادي أكبر فرصة بتكون أكتر في التسجيل.. رابعا حاولت تبقي مدرب ومبتكملش شهر في أي نادي".

أرقام كوكا في أوروبا بعد خناقته مع ميدو

بدأ أحمد حسن كوكا مسيرته الاحترافية في أوروبا بالانضمام إلى صفوف ريو أفي البرتغالي موسم 2012 -2013.

شارك كوكا مع رايو أفي في 98 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 32 هدفا، وصنع 4 أخرى.

انتقل كوكا إلى صفوف سبورتنج براجا البرتغالي منتصف موسم 2015 - 2016.

لعب كوكا 108 مباريات مع براجا في مختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفا، وصنع 15 أخرى.

انضم كوكا إلى نادي أولمبياكوس اليوناني منتصف موسم 2017 -2018.

خاض كوكا 95 مباراة بقميص أولمبياكوس اليوناني، سجل خلالها 38 هدفا، وصنع 7 أهداف.

قونيا سبور  التركي آخر محطات “كوكا”؛ حيث انتقل إلى صفوفه، الصيف الماضي، وسجل معه 4 أهداف حتى الآن، وصنع هدفين.

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