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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات يابانية في مصر موديل 2022 | صور

5 سيارات يابانية
5 سيارات يابانية في مصر موديل 2022

تنطلق داخل السوق المصري الكثير من العلامات التجارية التابعة للصانع الياباني المخضرم وسط موديلات 2022، حيث تتنوع من ناحية التصميم الهيكلي الخارجي، بالاضافة إلى التقنيات الداخلية والتي تتعلق بانظمة الرفاهية والتحكم، وبرامج الحماية، إلى جانب الاساليب الفنية والتقنية.

 

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات لعلامات تجارية يابانية داخل السوق المصري لموديلات 2022.

1 – نيسان جوك موديل 2022 

 

تتمتع السيارة نيسان جوك موديل 2022 بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد قوة قدرها 117 حصانا، وعزم اقصى للدوران 200 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء من 7 سرعات، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 10.4 ثانية.

 

وتبدأ أسعار السيارة نيسان جوك موديل 2022 من 362.500 جنيه حتى 402.500 جنيه.

2 – تويوتا راش موديل 2022 

 

تمتلك تويوتا راش قياسات هيكلية بلغت 4435 مم للطول، وبعرض يبلغ 1695 مم، و 1705 مم للارتفاع، مع 209 لمساحة التخزين الخلفية، بينما تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 103 حصانا، و 136 نيوتن لكل متر من عزم الدوران، وتنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 4 سرعات.

 

ويتراوح سعر السيارة تويوتا راش موديل 2022 داخل السوق المصري بين 345 الف و 370 الف جنيه.

3 – سوزوكي فيتار موديل 2022 

 

تنطلق السيارة سوزوكي فيتار موديل 2022 من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 12.5 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي 4 سلندر، قادر على انتاج قوة 120 حصانا، و 155 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات.

 

وتبدأ أسعار السيارة سوزوكي فيتار موديل 2022 من 360 الف جنيه إلى 367 الف جنيه.

4 – تويوتا CHR موديل 2022 

 

زودت السيارة تويوتا CHR موديل 2022 بمحرك 1200 سي سي تيربو، قادر على انتاج 113 حصانا، و 185 نيوتن/متر من عزم الدوران، يعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ومع هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية.

 

ويبلغ سعر السيارة تويوتا CHR موديل 2022 داخل السوق المصري قيمة قدرها 450 الف جنيه.

5 – ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022 الشكل الجديد 

 

دعمت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022 بمحرك 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء 8 سرعات، ومن خلال الامكانيات الفنية تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 8.6 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.7 لتر لكل 100 كم.

 

وتبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022 من 430 الف جنيه حتى 555 الف جنيه.

بسبب انقطاع الكهرباء موديلات 2022 السوق المصري 5 سيارات لعلامات تجارية يابانية نيسان تويوتا سوزوكي ميتسوبيشي

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