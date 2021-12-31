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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأقوى من فئة السيدان لعام 2021 .. 5 سيارات بالسوق المصري |صور

صدى البلد

يمتلك السوق المصري مجموعة متنوعة من موديلات السيدان لعام 2021، والتي تقدم على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، حيث تشمل حزمة من التقنيات المستخدمة مثل أنظمة الحماية، وبرامج الرفاهية والتحكم، إلى جانب التصميم الخارجي.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اقوى 5 سيارات سيدان لعام 2021 داخل السوق المصري

1 – فولكس فاجن باسات موديل 2021

تضم السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، وبرنامج متابعة ضغط الإطارات، مع حساسات ركن وكاميرا خلفية، بالإضافة غلى فرامل يد كهربائية، ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

وتعتمد السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 150 حصاناً، و250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد العجلات اوامر التسارع من خلال ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء من 7 سرعات، مع قوة انطلاق من 0 لـ 100 خلال 8.9 ثانية.


أسعار السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021

الفئة الاولى فولكس فاجن باسات موديل 2021 بقيمة قدرها 500 الف جنيه.
الفئة الثانية فولكس فاجن باسات موديل 2021 بقيمة قدرها 600 الف جنيه.

 

2 – هوندا اكورد موديل 2021

ترتكز السيارة هوندا اكورد موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2830 مم،  مع نسبة طول كلي بلغت 4889 مم، و 1862 مم للعرض، بالإضافة إلى ارتفاع يقدر بـ 1460 مم، مع مصابيح امامية حادة المظهر، وجنوط رياضية.

وزودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة 187 حصانا، وعزم اقصى للدوران 260 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 205 كيلومتر في الساعة، مدعومة بناقل حركة CVT اوتوماتيكي، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم في غضون 7.5 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة هوندا اكورد موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 679 الف جنيه.

 

3 – بيجو 508 موديل 2021

تتسارع السيارة بيجو 508 موديل 2021 من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.7 ثانية، حيث تستمد قوتها من ومحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 165 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر.

وتنتقل السرعة إلى منظومة العجلات بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية من 6 سرعات، بينما تأتي السيارة بأبعاد هيكلية بلغت 4750 مم للطول، وبعرض يبلغ 1859 مم، و 1403 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 487 لتر.

وتبدأ اسعار السيارة بيجو 508 موديل 2021 من 479.990 جنيه إلى 604.990 جنيه.

 

4 – بي ام دابليو 320 موديل 2021

تستمد السيارة بي ام دابليو 320 موديل 2021 قوتها من محرك 4 سلندر 184 حصانا، و 300 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء من 8 سرعات، ومن خلال تلك الإمكانيات الفنية تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم في فترة زمنية مدتها 7.2 ثانية.

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2851 مدعومة بجنوط رياضية، مع العديد من التقنيات الداخلية مثل شاشة عرض الوسائط، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالإضافة إلى منظومة المكابح عالية الأداء، ومكيف هواء اوتوماتيكي، ومثبت سرعة.

أسعار السيارة بي ام دابليو 320 موديل 2021

الفئة الأولى بي ام دابليو 320 موديل 2021 بقيمة قدرها 900 الف جنيه.
الفئة الثانية بي ام دابليو 320 موديل 2021 بقيمة قدرها 950 الف جنيه.

 

5 – مرسيدس A200 موديل 2021

تنطلق السيارة مرسيدس A200 موديل 2021 من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/الساعة في غضون 8.1 ثانية، وتستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي تيربو، ينتج قوة 163 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 7 سرعات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 230 كيلومتر في الساعة، مع تقنيات أخرى تتعلق بأنظمة المكابح عالية الأداء، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 420 لتر.

ويبلغ سعر السيارة مرسيدس A200 موديل 2021 بقيمة قدرها 715 الف جنيه.

السيدان أنظمة الرفاهية فولكس فاجن موديل فولكس فاجن باسات هوندا بيجو 508

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