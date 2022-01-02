بحوزتهم 70 ألف قرص ترامادول .. حبس عصابة في المخدرات في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.

وكلفت الجهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمون بدائرة قسم شرطة الزيتون) مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم".. وبحوزتهم (عدد 70 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متاجرى ومروجى المواد المخدرة

بمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة، وتم بإرشادهم ضبط (عدد ٦٠٠٠ قرص مخدر من ذات العقار - عدد من الطلقات النارية - سيارة )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.