إغلاق طريق الشيخ فضل في الاتجاهين بالمنيا بسبب سقوط أمطار كثيفة

أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا، أنه تم مساء اليوم غلق طريق الشيخ فضل - راس غارب فى الاتجاهين، وذلك لسقوط أمطار كثيفة بطريق الغردقة -راس غارب.

وتهيب المحافظة بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وفي سياق متصل ، واصلت الأمطار تساقطها بمحافظة المنيا ، وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة والتعامل الفوري وكسح تراكمات المياه اول باول لتيسير الحركة المرورية المواطنين .

وكلف الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة لأوضاع الشوارع والاروقة بقري و احياء المنيا خاصة بعد سقوط الأمطار ، حيث قام رؤساء القري والاحياء ، بصفط الخمار وبني محمد سلطان وحي وسط المدينة و تله ونزلة حسين، والبرحاية بمتابعة اعمال النظافة من كنس وكسح تراكمات المياه والمخلفات المتواجدة بالشوارع الجانبية بكدوان وعزبة الجارحي و عمارات الاوقاف و ماقوسة وطريق مصر أسوان الزراعي، أمام مجمع المدارس بكدوان وشوارع واروقة حي وسط المدينة وتم كسح المياه من أمام منزل الشرفاء بصفط الخمار .

كما تم المرور على الكنائس ومتابعة أعمال النظافة أمامها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنعا لانتشار الأمراض وقام أيضا عمال الانارة بإصلاح عطل بأعمدة الانارة ببني محمد سلطان لوجود ماس كهربائي نتيجة الأمطار الغزيرة وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.وجار إصلاح محول الإنارة بصفط الخمار .