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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت قيادة المدير الفني الجديد.. المنيا يحقق فوزه الأول على المدينة المنورة

فريق نادي المنيا
فريق نادي المنيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، فوزا مستحقا اليوم السبت على فريق المدينة المنورة، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الممتاز ب.

 

وقاد المنيا المدير الفني الجديد أبو العينين شحاته في أولى مبارياته لتولي أمور الفريق، وشهد اللقاء تقدم مبكر لفريق المنيا بهدف رائع عن طريق المهاجم أحمد ترك بالدقيقة الرابعة من الشوط الأول، بعد أن مر من دفاع المدينة ووضع الكرة من أعلى حارس المرمى.

 

ودخل فريق المنيا المباراة بتشكيل ضم: ابراهيم الجرايحي "حارس مرمى" وايمن ناصر واحمد اسماعيل وابراهيم فاضل وكريم عصمت ومعتز وزة وبدوي عاشور ومصطفى الشوبكشي ومحمود بلية واحمد أشرف واحمد ترك.

 

وشهدت المباراة سيطرة من اللاعبين خاصة خلال الشوط الأول، وفي خلال الشوط الثاني أشرك المدير الفني للمنيا جيمس تيدي وأحمد عصام واحمد الأسواني في محاولة لتنشيط الهجوم المنيا، ولم يحالف اللاعبين الحظ في تعزيز التقدم بهدف ثاني.

 

وعقب فوز اليوم، رفع فريق المنيا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، خلف أسوان المتصدر ب30 نقطة وكيما صاحب الوصافة ب 26 نقطة.

 

وشهد المباراة، المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا ومصطفى فتحي نائب رئيس مجلس الإدارة ونور مدكور عضو المجلس المشرف على الفريق الأول لكرة القدم وشادي عادل وهاني صدقي عضوا مجلس الإدارة، وقدموا التهنئة للاعبين فور نهاية المباراة.

 

يذكر أن الجهاز الفني الجديد للمنيا يضم: ابو العنين شحاته مديرا فنيا، وياسر مصطفى مديراً للكرة، ومحمود الخطيب مدربا عاماً، والدكتور محمد رؤوف ووليد اوشا مدربين، محمد اسماعيل مدرب حراس مرمى، د. وائل حسين طبيب الفريق، محمد السيد أخصائي علاج طبيعي ، محمد خضراوي أخصائي تدليك، امير مختار مدير إداري وسامر سيد اداري. 

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