أسد يتجول في شوارع الكويت وفتاة تسيطر عليه..فيديو

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر "أسد" يتجول في الشارع مما أصاب المارة بحالة من الهلع.

وشوهد الأسد في ليلة رأس السنة في منطقة الصباحية، قبل أن يتم السيطرة عليه من قبل مالكيه. بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وقال مصدر أمني لصحيفة "الأنباء" الكويتية إن بلاغا تلقته عمليات الوزارة يوم أمس عن مشاهدة شبل أسد يتجول في أحد الطرقات، وعليه توجه رجال شرطة البيئة إلى المكان.

وأضاف أنه بعد البحث تبين أن الأسد يعود لفتاة وتم التعرف عليها، مشيرا إلى أن والد الفتاة نسّق مع الأشخاص الذين ربوا الشبل ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم بعد السيطرة عليه وإعادته إلى مكانه.