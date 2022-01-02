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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. رسالة بخط يد الراحلة رجاء الجداوي

رجاء الجداوي
رجاء الجداوي

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، رسالة بخط يد والدتها الراحلة، وللك عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.


وكتبت: "حبيبتي ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا رب ويصبرني على فراقك يا أمي انت وبابي حبيبي الله يرحمه سنه سعيدة يا رب علي الكل ولكم مثل ما دعوتم لي ولبنتي ولأهلي وأحبابي، اللهم احفظنا جميعا يا رب وبارك لنا جميعا".

نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، عدة صور جديدة.

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وظهر فى الصورة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وزوجها الراحل وتتوسطهما حفيدتهما.

وعلقت أميرة قائلة: "الحمد لله دائما وأبدا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

كانت أميرة مختار، ابنة رجاء الجداوي، قالت إن الفستان الأخضر الذي قامت بارتدائه في إحدى المناسبات كان لوالدتها التي قامت بارتدائه في حفل تكريمها في الرياض وكان لونه أخضر إهداءً للسعودية.

وأضافت أميرة مختار، في مداخلة هاتفية لـ برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة "دي أم سي"، أنها عندما ارتدت الفستان انقسم الناس إلى فريقين، ولكن أسعدها رأي: “الفستان كان على رجاء أحلى”، مسترسلة: “لم أرتده لوضع مقارنة بيننا”

رجاء الجداوي التواصل الاجتماعي ابنة رجاء الجداوى ميرفت أمين 8 الصبح موقع التواصل الاجتماعي

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