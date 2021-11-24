أقرب الناس وأغلاهم | ابنة رجاء الجداوي تهنئ ميرفت أمين بعيد ميلادها

دوّن الحساب الرسمي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، التي تعد من أقرب صديقات الراحلة.

وكتبت أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي على حساب والدتها عبر" إنستجرام": "مش هعرف اعبر غير انك حقيقي كنت أقرب الناس وأغلاهم.. عقبال مائة سنة صحة وعافية وراحت بال وسعادة بنحبك قوي قوي"



وتحتفل اليوم الاربعاء 24 نوفمبر الفنانة ميرفت أمين بعيد ميلادها الـ 75، فهى من مواليد يوم 24 نوفمبر عام 1948 وهي واحدة من جميلات السينما المصرية، وقدمت خلال مشوارها الفنى ما يقرب من 100 عمل سينمائي والعديد من الأعمال الدرامية.