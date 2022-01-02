عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا توجه صفعة كبرى لـ إثيوبيا بقرار عاجل

صدى البلد

منعت الولايات المتحدة إثيوبيا ومالي وغينيا من الوصول إلى برنامج التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية، في أعقاب تهديد الرئيس جو بايدن بالقيام بذلك بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة والانقلابات الأخيرة.

وحسب "رويترز"، وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان "أنهت الولايات المتحدة اليوم تواجد إثيوبيا ومالي وغينيا في برنامج التفضيل التجاري لقانون أجوا بسبب الإجراءات التي اتخذتها كل حكومة في انتهاك لقانون أجوا".

قال بايدن في نوفمبر إن إثيوبيا ستُقطَع عن نظام التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية المنصوص عليه في قانون النمو والفرص الأمريكي في إفريقيا (أجوا) بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في منطقة تيجراي، في حين تم استهداف مالي وغينيا بسبب الانقلابات الأخيرة.

خسائر فادحة.. إثيوبيا تبحث عن 2.5 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المدمرة في حرب تيجراي

بلينكن يبحث هاتفيا مع الرئيس الكيني الأوضاع في إثيوبيا والصومال

يهدد تعليق الفوائد صناعة النسيج في إثيوبيا، التي تزود ماركات الأزياء العالمية، والآمال الناشئة في البلاد في أن تصبح مركزًا للتصنيع الخفيف. كما أنه يزيد من الضغط على اقتصاد يعاني من الصراع ووباء فيروس كورونا والتضخم المرتفع.

وقال بيان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن "إدارة بايدن - هاريس تشعر بقلق بالغ إزاء التغيير غير الدستوري الذي طرأ على الحكومات في كل من غينيا ومالي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا التي ترتكبها حكومة إثيوبيا وأطراف أخرى في خضم الصراع الآخذ في الاتساع في شمال إثيوبيا".

يوفر قانون قانون أجوا التجاري لدول إفريقيا جنوب الصحراء وصولاً معفيًا من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة إذا استوفت شروط أهلية معينة، مثل إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار في الولايات المتحدة وإحراز تقدم نحو التعددية السياسية.

وأضاف أن "كل دولة لديها معايير واضحة للمسار نحو إعادة الوضع إلى سابق عهده وستعمل الإدارة مع حكوماتها لتحقيق هذا الهدف".

اثيوبيا الولايات المتحدة مالي غينيا برنامج التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية

ترشيحاتنا

الصين تسجل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

علي الحجار عن جولته الغنائية في الصعيد: حلمي من 30 سنة

ماني: مواجهة تشيلسي صعبة ولكننا قادرون على إسقاطهم

بعثات إلى الفضاء وتساقط هب من السماء..أبرز الظواهر الفلكية المنتظرة في 2022

هل أقطع صلاتي؟.. حكم من أدركه أذان الفجر وهو يصلى قيام الليل

رغم جائحة كورونا..صادرات مصر في السيراميك و الملابس الجاهزة ترتفع في 11 شهرا و 1.7 مليار دولار عوائد قطاع الأغذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

بشائر العام الجديد 2022.. زيادة 15% في قيمة المعاشات

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

دعم نقدي مشروط أم رفع سعر الخبز؟.. تصريحات مهمة من وزير التموين

مفيش إضافة مواليد .. المصيلحي : ناس عندها عربيات وبتصرف تموين |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

فيديو

فيديوجراف.. اسمه مالك .. حكاية أول مولود مصري في 2022

بعد حلاقة شعرها| أرقام خيالية لـ فساتين شيرين عبد الوهاب.. تثير الجدل

في أول أيام العام الجديد.. مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتطلب الدعاء

خبطتهم غصب عني فقدت الوعي.. اعترافات كريم الهواري في حادث الشيخ زايد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ