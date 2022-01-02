هطول الأمطار بشكل كثيف علي طريق رأس غارب..وتعطل حركة السير

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يوضح سوء الأحوال الجوية علي طريق رأس غارب بمدينة الغردقة.

و ظهر في الفيديو هطول الأمطار بشكل غزير علي الطريق، حتي عطلت حركة سير السيارات علي الطريق.

يذكر أن قرر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر تعطيل الدراسة بمدينة رأس غارب نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا علي سلامة ابنائنا الطلاب.

وشهدت مدينة الغردقة نزول أمطار ثلجية غزيرة مع برق ورعد وغيوم استمرت نحو 10 دقائق فيما رفعت محافظة البحر الأحمر من درجة استعدادها تحسباً لأى اضرار.

وعاد التيار الكهربائي مرة أخرى بكافة أنحاء مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، عقب توقف الأمطار التي شهدتها المدينة منذ الساعات الأولى من الصباح.