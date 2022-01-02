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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبرى تصور مهب الريح بعد رمضان المقبل

هند صبرى
هند صبرى

قررت الشركة المنتجة لمسلسل “مهب الريح” الذى تقوم ببطولته الفنانة هند صبرى البدء فى تصوير العمل بعد شهر رمضان المقبل. 

 

ويجرى حاليا المخرج عصام عبد الحميد اختيار باقى أبطال العمل والذين يشاركون فى المسلسل مع هند صبرى حيث استقر حتى الان على الفنان محمد علاء والعمل يتكون من 45 حلقة.

 

وكانت قد نشرت الفنانة هند صبري ، مقطع فيديو تيك توك لها طريفاً من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت هند صبري، في الفيديو وهي تتحدث عن امنيتها للعام الجديد بقيام القيامة ، في العام الجديد  2022 قائلة : يارب القيامة تقوم .

 

جدير بالذكر نشرت الفنانة هند صبري صورة لها أثناء أدائها مناسك العمرة بالمسجد الحرام وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : مشاء الله - ربنا يتقبل - مبروك 

بالأبيض والأسود.. هند صبري تحتفل بالعام الجديد عبر إنستجرام

من أمام البحر.. شاهد هند صبري في أحدث ظهور على انستجرام

وتحدثت الفنانة هند صبري على هامش مشاركتها بمهرجان البحر الأحمر كعضوة بلجنة التحكيم وقالت «مصـر اختارتني، وبــدأت بلقائــي مصادفــة مــع المخرجــة إينــاس الدغيــدي فــي أحــد الفنــادق، ولــوال هــذه المقابلــة لكنــت توقفــت عــن التمثيــل واتجهــت للعمــل فــي المحامــاة".

 

وأضافت: لقد قادني فيلمي الأول في مصـر هوليوود الشرق (مذكــرات مراهقــة) للتعرف على هذا البلد الرائع. 

هند صبري رمضان المقبل الفنان محمد علاء عصام عبد الحميد الفنانة هند صبري مسلسل مهب الريح

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