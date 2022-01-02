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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

100 جنيه سنويا .. تفاصيل إطلاق أول منصة تأمينية للمصريين بالخارج | فيديو

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، تعقيبا على تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج ، إن تكليفات الدولة لوزارة الهجرة منذ عام 2015 كانت تتمثل في التواصل مع المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم ، متابعة : " بنتعامل مع شرائح كثيرة من المصريين بالخارج ولكن أكثرهم المصريين المقيمين في دول الخليج ".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم ، خلال مداخلة هاتفية لـ وبرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن أكثر المطالب التي تتلقاها الوزارة من المصريين بالخارج وهو مطلب شحن جثامين المصريين إلى أرض الوطن ، وهو كان ما يترتب عليه حاجة الأسرة إلى تقديم شهادة تعثر لاستلام الجثة بدون تكلفة مما كان يمثل عبئا على أسرة المتوفي ، مسترسلة : " إجراءات طويلة كانت تتعرض لها الأسرة لاستلام جثة ذويهم " .

وتابعت " مكرم " تواصلت مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ؛  لأطلاق أول وثيقة من نوعها لشحن جثامين المصريين وهذه الوثيقة ثمنها 100 جنيه سنويا ، ويتم شرائها من المنصة الالكترونية للمجمعة التأمينية ، أو منافذ الخروج مع تجديد واستخراج تصريح العمل .

وأوضحت :أمس كان أول يوم في تطبيق الوثيقة وتم شرائها من قبل 1119 مواطنا ، حتى الآن ، وهو يدل على الاحتياج الذي كان يتطلع له المواطن ، وثقته في دولته .

وأكدت : تكلفة الوثيقة تغطي تجهيز وشحن الجثمان إلى مصر ،  وبدأنا بهذه الخطوة كمرحلة أولى من تنفيذ طلبات المصريين بالخارج ، متابعة :" الوثيقة لا تغطي دولة بعينها وفي حالة فقدناها من المسافر يمكن طبعتها بالبار كود " .

 

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