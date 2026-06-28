بسبب لعب الأطفال..إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بين أبناء عمومة بقنا

أصيب شاب بطلق ناري، إثر نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة، على خلفية لعب الأطفال، بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفةالعمليات، يفيد إصابة شاب بطلق ناري خلال مشاجرة بقرية المحروسة.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة شاب في العقد الثالث من العمر بطلق ناري، إثر مشاجرة اندلعت بين أبناء عمومة بسبب لعب الأطفال، وتطورت إلى استخدام سلاح نارى نتج عنه إصابة المجنى علي.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

