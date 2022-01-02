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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالبوستر الرسمي.. محمد عز يروج لحكاية «وانسى روحي وياك» من نصيبي وقسمتك

صدى البلد

روج الفنان محمد عز لمشاهدة حكاية «وأنسى روحي وياك» من الجزء الرابع لمسلسل نصيبي وقسمتك، ونشر البوستر الترويجي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب محمد عز معلقا من خلال البوستر:"بسم الله حكايه#وانسي_روحي_وياك من مسلسل #نصيبي_وقسمتك من انهارده ان شاء الله على قناة onالساعة ٨ كرمك يارب وتوفيقك".

يذكر أن الحكاية السادسة "وأنسى روحي وياك" بطولة الفنان محمد عز وميريهان حسين بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب والنجوم ومن المشاركين في الحكاية السادسة من المسلسل الفنان أيمن عزب والفنانة إيمان السيد والفنان الشاب كريم مغاوري والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج أحمد عبد العاطي وشركته آرت ميكرز.

 

 

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