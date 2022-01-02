الصحة للمواطنين: عدم التطعيم يعرضك للإصابة بكورونا 4 أضعاف الملقحين

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، عن الفارق بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 34 سنة ولم يحصلوا علي الجرعة الكاملة من التطعيم للقاح كوورنا ، ومن حصلوا علي الجرعة كاملة حيث تأكد أن :

3 مرات أكثر احتمالا بالاصابة بالكورونا مقارنة بالأشخاص الذين حصلوا على الجرعة كاملة .

12 مرة احتمالا لدخول المستشفى في حال الإصابة بالكورونا مقارنة مع الأشخاص من نفس الفئة العمرية حصلوا على جرعة التطعيم كاملة

وأكد عبدالغفار ، أن الفارق بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 64 سنة ولم يحصلوا على الجرعة الكاملة من التطعيم لقاح كورونا ، ومن حصلوا علي الجرعة كاملة حيث تأكد أن :-

4 مرات أكثر احتمالا الاصابة بالكورونا مقارنة بالاشخاص ممن حصلوا علي الجرعة كاملة .

18 مرة احتمالا لدخول المستشفى في حال الإصابة بالكورونا ، مقارنة مع الأشخاص من نفس الفئة العمرية حصلوا على جرعة التطعيم كاملة.

وأوضح عبدالغفار، أن الفارق بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة فأكثر ولم يحصلوا على الجرعة الكاملة من التطعيم للقاح كورونا ، ومن حصلوا علي الجرعة كاملة حيث تأكد أن :-