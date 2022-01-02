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رئيس التحرير
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اقتصاد

القابضة للمياه: الدفع بسيارات ومعدات من القاهرة والجيزة لسرعة سحب مياه الأمطار برأس غارب

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الدفع بسيارات من شركتى الصرف الصحى بالقاهرة والجيزة وفرق التشغيل والصيانة لسرعة الانتهاء من سحب مياه الأمطار المتراكمة بطريق رأس غارب بمحافظة الغردقة لإزالة آثار الامطار، عقب سوء موجة الأحوال الجوية التى شهدتها المحافظة منذ أمس.

 

وأكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن الشركة تواصل اعلان حالة الطوارئ والعمل بنظام النوبتجيات طوال ٢٤ ساعه لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة.

 

وأضاف أن العمل مستمر على مدار الساعة منذ أمس، بكافة معدات الشركة وفرق الطوارئ، مشيرا أنه تم الاستعانة بعدد ١٠ سيارات من شركتى القاهرة والجيزة للصرف الصحى لسرعة التعامل مع المياه المتراكمة.

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رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة لمياه الشرب الصرف الصحى موجة الأحوال الجوية سوء موجة الأحوال الجوية

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