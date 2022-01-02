مدير شبكة الجامعات المصرية يشيد بجهود واستعدادات عين شمس لاستقبال الاختبارات الإلكترونية

شارك كل من الدكتور إسلام حجازي مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منى عبد العال مدير وحدة تطوير التعليم، في اجتماع عن بعد لبحث استعداد الجامعات المصرية للاختبارات الإلكترونية الخاصة بالقطاع الطبي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار،وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الأستاذ الدكتور محمود المتيني،رئيس جامعة عين شمس ،والأستاذ الدكتور أيمن صالح ،نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

جاء ذلك بمشاركة مساعد وزير التعليم العالي الدكتور هشام فاروق، وممثلين عن المجلس الأعلى للجامعات والشركات المنفذة للمشروع، ومدير شبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات الدكتور كريم عمارة.

وأكد ممثلا جامعة عين شمس الدكتور إسلام حجازي مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور منى عبد العال مدير وحدة تطوير التعليم، أن جامعة عين شمس على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب لإجراء الاختبارات الإلكترونية.

وأوضحا أن جامعة عين شمس مجهزة بمعامل في كليتي الطب والألسن بسعة إجمالية تبلغ 1700 جهاز مزود بكافة الإمكانيات اللازمة، وأنها مهيأة لاستقبال الطلاب.

من جانبه أثنى الدكتور كريم عمارة مدير شبكة الجامعات المصرية، على ما تقدمه جامعة عين شمس للطلاب من النواحي التقنية والتكنولوجية، مشيدًا بجهودها واستعداداتها لاستقبال الاختبارات الإلكترونية، وما وفرته من إمكانيات مقارنة بغيرها من الجامعات.

جدير بالذكر أن طلاب كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض سيجرون امتحاناتهم إلكترونيًا في معامل كليتي الألسن والطب المجهزة بالأجهزة اللازمة.