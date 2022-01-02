سارة سلامة تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها.. ربنا يخليكى ليا

هنأت الفنانة سارة سلامة شقيقتها "منى" بعيد ميلادها، الموافق اليوم، الأحد 2 يناير الجاري.

ونشرت سارة صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: “عيد ميلاد سعيد كل سنة وانتى طيبة يا أغلى وأحن وأجدع حاجة فى حياتى مهما قلت مش هيبقى كفاية عليكى”.

وتابعت: "يا رب السنة دى تعملى كل حاجة بتحلمى بيها وتفضلى معايا وفى ظهرى العمر كله واشوفك دايما مبسوطة ربنا يخليكى ليا.. بحبك اووووى".

وتعتمد سارة سلامة على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالي من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

أحدث أعمال سارة سلامة، مشاركتها في بطولة مسلسل “إسعاف يونس”، مع “محمد أنور، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج”، وآخرين، وهو من إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها".

سارة سلامة انتهت منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان "خلى بالك من اللى جاى"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف ومجدى كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخرى، تأليف حمدى يوسف، وإخراج حمدى يوسف وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.