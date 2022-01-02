عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. تأييد أحكام السجن ضد وزيرين سابقين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيدت محكمة جزائرية اليوم الأحد، الأحكام الابتدائية بحق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال وعدد من المسؤولين الجزائريين السابقين، بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وستّ سنوات، حيث يواجه أويحيى وسلال اتهامات بمنح رجال أعمال مزايا غير مستحقة، وبسوء استغلال المنصب لتحقيق غايات غير مستحقة.

 

ونظر مجلس قضاء العاصمة، وفقًا لشبكة "إرم نيوز"، في ملف القضية المتعلقة بالمتهمين، وقضى بإصدار حكم بالسجن لمدة 5 سنوات، منها 3 سنوات ونصف نافذة، والبقية موقوفة النفاذ بحق مدير إقامة الدولة سابقا المتهم الموقوف عبدالحميد ملزي، فيما تم تأييد الأحكام في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، كل من المتهمين الموقوفين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال.

 

وكانت المحكمة الابتدائية قضت بإدانة المتهم أحمد أويحيى بستّ سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري كغرامة مالية نافذة، وخمس سنوات سجنا نافذا بحق المتهم عبدالمالك سلال مع مليون دينار جزائري كغرامة مالية نافذة.

 

وشملت الأحكام القضائية أيضا أبناء عبدالحميد ملزي، وهم متهمون غير موقوفين، وهم أحمد وسليم ومولود، وتم تأييد الأحكام الابتدائية في حقهم، التي قضت بمعاقبتهم بعامين سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري، مع تأييد الحكم أيضا في حق المتهم غير الموقوف وليد ملزي وجعله موقوف النفاذ، ليصبح مدانا بسنة سجنا موقوفة النفاذ.

 

وكانت النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة، التمست قبل أسبوعين تشديد العقوبة بحق مدير إقامة الدولة سابقا المتهم عبد حميد ملزي وأفراد عائلته، والوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال إلى جانب مسؤولين سابقين، وجاء طلب النيابة العامة بعد غلق أبواب المناقشة وفتح أبواب المرافعة.

 

وتمسك المتهمون محل المتابعة بإنكار ما نُسب إليهم من تهم، يتقدمهم المتهم الرئيسي الموقوف عبدالحميد ملزي، الذي أكد أن الصفقات محل المتابعة القضائية قد تم إبرامها في إطار القانون وما يمليه المرسوم التنفيذي والرئاسي، بعد موافقة مجلس الإدارة، والوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال.

السجن الجزائر النيابة أحمد أويحيي أويحيي عبدالمالك سلال المحكمة الابتدائية محكمة جزائرية

موضوعات متعلقة

الجزائر: تشديد الإجراءات الصحية وعقوبات صارمة ضد المخالفين

الجزائر: 20 مليار دولار للدعم الإجتماعي في 2022

ترشيحاتنا

مدرب جديد وأزمة غريبة.. كيف يستعد منتخب نيجيريا لمواجهة مصر في أمم إفريقيا؟

وزير الأوقاف يطالب بقوافل طبية ودينية في الريف للتوعية بالزيادة السكانية

وزير الأوقاف: إزالة العشوائيات تساعد على مواجهة الزيادة السكانية

الجزائر.. تأييد أحكام السجن ضد وزيرين سابقين

هل يجوز تقسيم المصحف القديم إلى أجزاء للاستفادة منه في الحفظ؟.. الإفتاء ترد

رئيس جنوب أفريقيا: الشرطة تستجوب متهما على صلة بحريق البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

وسط زغاريد الأم.. الحكم بإعدام قاتل "طفلة شربين"

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

بعد انقطاع لمدة يوم.. عودة "الكهرباء" لمدينة شرم الشيخ بالكامل

أول رد من وزارة الشباب والرياضة على الحكم بقبول طعن العامري فاروق

تحذير من "الأرصاد" لأهالي الإسكندرية خلال الساعات القادمة| فيديو

كيروش عن تسريب قائمة منتخب مصر: أحب أن أكون صريحا.. ولا يهمنى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإنقاذ سائق.. شاهد شاب يلقي بنفسه وسط السيول الجارفة|فيديو

شاهد.. أسد يتجول في شوارع الكويت ويثير فزع السكان|فيديو

من "البورش" إلي الشارع.. قصة 24 ساعة عصيبة في حياة يارا محمد

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

فيديو

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

النجوم وكورونا.. فنانون جدد أصابهم الفيروس

كريزة مرارة.. مرض مي عز الدين يهددها بعملية جراحية

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية في عدد من المحافظات.. وتحذيرات من سيول في سيناء

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المحرر الدبلوماسي

سامح شكري: مئوية وزارة الخارجية تتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ