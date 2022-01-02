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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحالف دعم الشرعية يعلن القضاء على 70 إرهابيا حوثيا في مأرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، القضاء على أكثر من 70 عنصر إرهابي، في عمليات استهداف نفذها التحالف ضد الحوثيين في مأرب، خلال الساعات القليلة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن التحالف، قوله إنه نفذ 10 عمليات استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب، خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضاف أن العمليات أسفرت عن تدمير 6 آليات عسكرية والقضاء على أكثر من 70 عنصرا إرهابيا.

ويواصل التحالف عملياته ضد الحوثيين في عدد من المواقع، ضمن عمليات استهداف، تستهدف نقل الأسلحة مؤخرا.

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وأعلن التحالف، في الـ28 من ديسمبر الماضي، تدمير منظومة دفاع جوي معادية في جبهة مأرب"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتشن مليشيات الحوثيين، منذ فبراير الماضي، حملة عسكرية مكثفة على مختلف الأطراف المحيطة بمدينة مأرب، مركز المحافظة النفطية، ومركز العمليات العسكرية الحكومية في شمال البلاد، على أمل تحقيق أي اختراق.

وتأتي عمليات التحالف، في وقت كثفت فيه مليشيات الحوثي هجماتها على الأهداف المدنية في السعودية، في الآونة الأخيرة؛ ما دعا التحالف لبدء عمليات عسكرية مكثفة لضرب أهداف عسكرية حوثية، لا سيما في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن التحالف، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه رصد مصادر تهديد الطائرات المسيّرة من داخل العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أنه استجابة للتهديد "نجري مراقبة استخباراتية، وتحضيرا عملياتيا لضربات جوية".

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