استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

استقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على استبعاد 3 لاعبين من قائمة المنتخب قبل السفر إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية “ الكان ” .



وكان كيروش أعلن قبل عدة أيام ماضية ، قائمة منتخب مصر لخوض منافسات الكان والتي ضمت 25 لاعبا وهم حراس المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد.

خط الدفاع: أكرم توفيق - عمر كمال - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود علاء.

الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد سيد "زيزو" - مهند لاشين.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي بالإضافة إلى ضم 3 لاعبين وهم مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي .



وقرر كيروش بشكل نهائي استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر المسافرة إلى الكاميرون ، واستقر المدير الفني على تأجيل إعلان الثلاثة المستبعدين حتى اللحظات الأخيرة قبل السفر تحسبا لحدوث أى ظروف غير طبيعية .