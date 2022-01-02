تراجع قيمة الأوفر برايس للنسخة ستروين سي إليزيه موديل 2022.. تفاصيل

بعد ان وصلت قيمة الاوفر برايس غير الرسمية للنسخة ستروين سي إليزيه موديل 2022 إلى 10 الاف جنيه، تراجعت تلك النسبة لتتراوح بين 4 إلى 5 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، وتعد هذه السيارة واحدة من الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، والتي تضم حزمة من تجهيزات الحماية، إلى جانب تقنيات دعم قائد المركبة.

تتسارع السيارة ستروين سي إليزيه موديل 2022 من وضع الاستعداد والنقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 10.8 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات.

ويستطيع محرك السيارة ان ينتج قوة قدرها 115 حصانا، مع عزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مدعوم بعهلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة بلغت 7.1 لتر لكل 100 كم.

وترتكز السيارة ستروين سي إليزيه موديل 2022 على جنوط تتراوح بين 15 و 16 بوصة، بينما تحتوي على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني بقوة المكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن، إلى جانب مثبت سرعة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

أسعار السيارة ستروين سي إليزيه موديل 2022 بالسوق المصري

تأتي النسخة Comfort بسعر رسمي يبلغ 241 الف جنيه ولكن بعد تراجع قيمة الاوفر برايس وصلت إلى 245 الف جنيه، اي بنسبة بلغت 4 الاف جنيه.

بينما تقدم الفئة Comfort / Black Edition بقيمة رسمية قدرت بـ 243 الف جنيه، وبعد تراجع قيمة الاوفر برايس بلغت 248 الف جنيه، اي بنسبة بلغت 5 الاف جنيه.

وجاءت النسخة Luxury بسعر رسمي بلغ 270 الف جنيه، ومع قيمة الاوفر برايس الغير رسمية بلغت 275 الف جنيه اي بنسبة 5 الاف جنيه بعد تراجع تلك القيمة.