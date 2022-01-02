محافظة الشرقية ..وكيل الصحة يتفقد سير العمل بمستشفي الزقازيق العام

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، تم المرور علي مستشفي الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم تفقد الأقسام الطبية المختلفة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، ومن تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

وقام وكيل وزارة الصحة بالإطمئنان علي الحالة الصحية لمريض يبلغ من العمر ٢٢ عام، بعد إجراء جراحة قلب مفتوح له من خلال الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بالمستشفى، بقيادة الدكتور علي محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور خالد مصطفي حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور السيد منصور أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور مصطفى السنوسي بمستشفي الزقازيق العام، حيث كان يعاني من ارتجاع شديد بالصمام الأورطي، مع تضخم بعضلة القلب، وتم إجراء جراحة قلب مفتوح وتغير الصمام بصمام قلب صناعي.

وقام وكيل وزارة الصحة بالاطمئنان علي الحالة الصحية للمريض بعد خروجه من غرفة العمليات، ودخوله وحدة الإفاقة والعناية المركزة، مقدماً الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام علي القسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح، والدكتور محمد نورالدين مدير المستشفي، وجميع السادة الأطباء، والطاقم الطبي والمعاون المشارك في هذا العمل لخدمة المرضي بمحافظة الشرقية، كما أطمأن علي الحالة الصحية للمرضي بأقسام العنايات المركزة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.