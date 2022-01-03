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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دعم النشر العلمي والعلماء المصريين.. ندوة بجامعة عين شمس اليوم

ندوة تعريفية عن مبادرة
ندوة تعريفية عن مبادرة دعم النشر العلمي والعلماء المصريين

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس برئاسة د. ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس، المرحلة الأولى من مبادرة دعم النشر العلمي للباحثين والعلماء المصريين بالاشتراك مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ندوة تعريفية عن مبادرة دعم النشر العلمي والعلماء المصريين بجامعة عين شمس.

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وتعقد الندوة، اليوم الاثنين الموافق ٣ يناير بمدرج المحلاوي بكلية الطب في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ويأتي ذلك في اطار المبادرة التي اطلقها ا. د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعم النشر العلمي والعلماء المصريين ، حيث قامت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع بنك المعرفة المصري بتنفيذ المرحلة الأولى من هذه المبادرة بالتعاون مع الناشر SpringerNature لتغطية تكلفة النشر العلمي  وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2022 للمجلات المصنفة Q1,Q2 بالاضافة إلى Q3 لبعض الوقت.

جدير بالذكر أن المقالات العلمية محل الإتفاق يجب ان يكون الباحث الأول first author ومسئول التواصل مع المجلة Corresponding author ويحمل الجنسية المصرية ويعمل بأحد الجامعات او مراكز الأبحاث المصرية وله عنوان واحد فقط هو جامعته single affiliation .

قطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة عين شمس د ايمن صالح هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار مبادرة دعم النشر العلمي والعلماء المصريين

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