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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. تشيلسي يرفض الاستسلام ويفرض التعادل على ليفربول 2-2

صدى البلد

سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مجريات الشوط الأول بين تشيلسي وضيفه ليفربول، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

أهدر ليفربول فرصة هدف مبكر في الدقيقة 6 بعدما أرسل ماني تمريرة عرضية رائعة وصلت لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة ولكن تصدى لها ميندي ببراعة.

ورد تشيلسي سريعا، بعدما أهدر بوليسيتش فرصة هدف بعدما اخطأ أرنولد في إخراج الكرة من منطقة الجزاء لتصطدم في لاعب تشيلسي وتصل لبوليسيتش الذي حاول مراوغة حارس ليفربول، ولكن الأخير قطع الكرة ببراعة.

وجاء الهدف الأول بعد أن استغل ماني خطأ من المدافع تريفوه تشالوباه في التعامل مع الكرة واستلم ماني الكرة وراوغ الحارس إدوارد ميندي ثم سدد الكرة بقوة في الشباك.

واستطاع صلاح أن يسجل هدفاً رائعا في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، بعدما وصلت له كرة على الجبهة اليمنى بعد تمريرة من أرنولد، ليراوغ الملك المصري ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي، ويسدد تسديدة قوية في الزاوية الضيقة لمرمى ميندي حارس تشيلسي.

وجاء هدف تقليص الفارق بعدما سدد  ماركوس ألونسو الكرة مباشرة من الركلة الثابتة وتصدى لها الحارس كاومين كيلير وشتت الكرة بقبضة يده ولكن وصلت الكرة لكوفاسيتش على حدود منطقة الجزاء الذي سددها مباشرة على الطائر لترتطم بالقائم الأيسر وتسكن الشباك.

ونجح البلوز في تسجيل التعادل حيث مرر كانتي الكرة لبوليسيتش داخل منطقة الجزاء وانفرد الأخير بالحارس ثم سددها على يسار الحارس داخل الشباك.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بينما يقع ليفربول في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

ويغيب كل من أليسون، روبيرتو فيرمينو وجويل ماتيب عن اللقاء، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

ويتكون تشكيل ليفربول من: 

كويمين كيليهر

 أليكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كونستانتينوس تسيميكاس

فابينيو، جوردان هندرسون، جيمس ميلنر

ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح ساديو ماني

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