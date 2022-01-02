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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد موسى عن تأخر القطارات: أحسن ما يحصل كارثة ..فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على تأخر مواعيد القطارات أمس، السبت، بسبب الطقس السيئ، موكدا أن وزير النقل عقد اجتماعات اليوم مع قيادات بالهيئة، والتقى بركاب اشتكوا من التأخيرات.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الهيئة وجهت بتخفيض السرعات للحفاظ على حياة الركاب نتيجة هطول الأمطار، معللا "أحسن لا قدر الله يحصل عندي كارثة".

وأشار إلى أن الهيئة اختبرت بوابات التذاكر الجديدة في محطة رمسيس اليوم في إطار الحوكمة قائلاً "محدش هيقدر يزوغ تاني". 

ولفت إلى أن الوزير أكد للركاب أن التأخيرات خارجة عن إرادة الهيئة؛ لافتًا إلى تأخير سرعة القطارات للحفاظ على سلامة الركاب.

برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى هطول الأمطار صدى البلد مواعيد القطارات وزير النقل أحمد موسى

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