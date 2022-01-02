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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حكاية سيارة المعلم إبراهيم سردينة الـ"خنزيرة" مع عبد الغفور البرعي | صور

حكاية سيارة المعلم
حكاية سيارة المعلم ابراهيم سردينة الـ "خنزيرة"

موسيقى تصويرية تمكنت من السيطرة على عقولنا فنجدها تعزف ألحانها كنوتة موسيقية محفورة في وديان العقل تتردد على أسماعنا، لعبقري الموسيقى العربية الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، في مقطوعة لواحد من اهم الاعمال الدرامية المصرية التي لا نمل ابدًا من مشاهدتها مرارًا، لتجتمع عائلتنا متسمرة أمام الشاشة الصغيرة كلما يتم الإعلان عن عرض مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" وكأنها المرة الأولى التي نشاهده فيها، منتظرين بلهف الحلقة الشهيرة لفرح "سنية" المليئة بالضحك والدفئ وخفة ظل المصريين.


المعلم عبد الغفور البرعي "نور الشريف" أسطورة في عالم الدراما المصرية، بدأت أولى حلقات مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بأولى محطات محاولات صعود هذا الرجل من قاع الفقر إلى قمة الثراء، وكانت أولى خطواته في هذه الرحلة عمله بوكالة الحاج إبراهيم سردينة "عبد الرحمن أبو زهرة" والذي كان له الفضل في تعلم عبد الغفور مهنة التجارة بمهارة شديدة ودخوله ذلك المجال ليصبح أكبر وأهم رائديه، وتبقى أسطورة المعلم عبد الغفور البرعي محفورة في أذهان الجماهير.


في أولى حلقات مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" ظهر المعلم إبراهيم سردينة في أول مشهد له وهو يقود سيارته ذاهبًا لمقر الوكالة التي يمتلكها، ليصل بسيارته الفارهة أثمن سيارات فترة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وهي الحقبة الزمنية التي دارت حولها بدايات حلقات هذا المسلسل، وكانت هذه السيارة من انتاج الشركة العريقة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ التي تعد صاحبة أول سيارة في التاريخ تعمل بمحرك بنزين، حيث ابتكر هذا الاختراع مؤسس هذه الشركة كارل بنز، ليقوم بعد ذلك في العام 1926 بالتأسيس الفعلي لمقرل مرسيدس بنز MERCEDES BENZ بمشاركة رائدي صناعة السيارات في العالم فيلهلم مايباخ و جوتليب دايملر.


وكانت قد ظهرت السيارة الألمانية الفاخرة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ برفقة المعلم إبراهيم سردينة من الطراز الأشهر في تاريخ اصداراتها MERCEDES BENZ W115، هذا الطراز الذي نال شهرة واسعة وحظى على حب المصريين له مما جعلهم كعادتهم اطلاق الأسماء الغريبة على كل ما يثير إعجابهم، فأطلقوا عليه لقب السيارة الـ"خنزيرة" نظرًا لتشابه مقدمة تصميم الهيكل الخارجي لهذا الطراز وشكل مصابيحه الأمامية مع وجه الخنزير.


على الرغم من توقف الشركة الألمانية مرسيدس بنز عن إصدار الطراز MERCEDES BENZ W115 "الخنزيرة" في العام 1976، إلا أنه ما زال ينافس بقوة في السوق المصرية للسيارات المستعملة بسعر يبلغ حوالي 80 ألف جنيه وذلك حسب الحالة العامة للسيارة، ولكن بدء انتاج هذا الطراز كان في العام 1968 وكان حينها متصدرًا قمة قائمة أكثر السيارات مبيعًا طيلة فترة إنتاجه.

وكان قد زود الطراز MECEDES BENZ W115 الملقب بالـ"خنزيرة"، بخيارين من المحركات، حيث يأتي المحرك الأول  مكون من 4 أسطوانات، يأتي بسعة 2000 سي سي، أما  عن المحرك الثاني فهو ياتي مكون من 6 أسطوانات بسعة 3000 سي سي، ومتصل بكلا محركيها بناقل حركة أتوماتيكي الأداء من 4 سرعات.

يُذكر أنه كان قد شارك بطولة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مجموعة من كبار وعظماء نجوم الفن يأتي من بينهم " نور الشريف، عبدالرحمن أبو زهرة، مصطفى متولي، رشوان توفيق، عبلة كامل، مخلص البحيري، محمد رياض، حنان ترك، ناهد رشدي، وفاء صادق، منال سلامة، ايناس مكي، كوثر العسال، ياسر جلال، صفاء الطوخي، عثمان محمد علي، خليل مرسي، فاروق الرشيدي، سيد صادق، عبد الرحيم حسن، سيد حاتم، احمد سلامة، سهير الباروني، مؤمن حسن، عبير عادل، ثريا إبراهيم"، ومن تأليف إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، و إخراج أحمد توفيق، وتم عرض مسلسل لن أعيش في جلباب أبي لأول مرة عبر الشاشات الصغيرة في 21 يناير من العام 1996.

لن اعيش في جلباب ابي عبد الغفور البرعي نور الشريف الحاج إبراهيم سردينة مرسيدس

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