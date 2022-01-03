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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو..التضامن: توجهيات رئاسية بتنظيم 24 معرضا سنويا للصناعات الحرفية..وزير التعليم: نظام جديد لتعيين المدرسين بدون مجاملات أو واسطة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عدد من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

جاب فرد أمن يراقبني.. فاتن موسى: مصطفى فهمي كان بيغير غيرة عمياء
قالت الإعلامية فاتن موسى، إن طليقها الفنان مصطفى فهمي كان يغار عليها بشكل مبالغ فيه، وكان يتحدث معها بشكل طبيعي قبل طلاقها بأيام.


هاني الناظر: الموجة الخامسة من كورونا في هذا التوقيت
قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن إصابات فيروس كورونا ستتسمر في الانخفاض حتى نهائية فبراير، ناصحا بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وتجنب الأحضان والقبلات، وتناول المأكولات في الشارع.
 


التضامن: توجهيات رئاسية بتنظيم 24 معرضا سنويا للصناعات الحرفية.. فيديو
قال المهندس عادل البيكساوي، مستشار وزيرة التضامن لشئون المعارض والتسويق، إن المجال التسويقي الوحيد للصناعات الحرفية هو المعارض.
 


مستشار رئيس الوزراء: السوشيال ميديا ساهم في فقدان ثقة الشعوب في حكوماتها
أكد الدكتور هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن أزمة جائحة كورونا أعقبها انخفاض رهيب فى الثقة بين الشعوب والحكومات حول العالم.
 


5 آلاف و563 قطعة أثرية خلال 2021.. تقرير يكشف حجم الآثار المستردة منذ 2014
عرضت الإعلامية "إنجي القاضي"، خلال تقديمها برنامج "مساء دى إم سى"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تقريرا تحت عنوان مصر تسترد آثارها.
 


وزير التعليم: نظام جديد لتعيين المدرسين بدون مجاملات أو واسطة
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ملمة بمشكلة عجز المعلمين وتحاول منذ سنوات لحلها، لكنها مشكلة ذات أبعاد كثيرة، وتحتاج خطوات، مؤكدًا أن مشكلة العجز في أعداد المعلمين لها جذور عميقة.
 


لو 600 ألف يتم دفع 300.. الإسكان: المواطن يتحمل نصف ثمن الوحدة فقط
قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق لا يُحاسب المواطن على إدخال المرافق إلى الوحدات، ولا يتم تحميله قيمة الأرض، خلاف دعم الوحدة من خلال تقسيط ثمنها على 30 عامًا بفائدة 3%، معقبة: "لوحدة اللي تمنها 300 ألف تقريبًا تمنها الحقيقي 600 ألف جنيه".
 

كان مبيت الغدر.. فاتن موسى: لم اتفق على الطلاق مع مصطفى فهمي
قالت الإعلامية فاتن موسى، إنها لا تعلم حتى الآن لماذا طلقها الفنان مصطفى فهمي غيابيا، موضحة أنه لم يكن هناك أي اتفاق على الطلاق مع مصطفى فهمي قبل سفرها إلى بيروت.
 


صندوق الإسكان الاجتماعي: 300 مليار جنيه تكلفة إنشاء مليون وحدة سكنية
قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إن هناك ما يقرب من 90 صناعة مرتبطة بمشروعات الإسكان العقاري ما بين صناعة الأثاث، والحديد ومختلف الصناعات الداخلة في الوحدات الإسكانية.

صندوق الإسكان الاجتماعي: 24% من الحاصلين على وحدات سكنية من السيدات
قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن النمو الاقتصادي سببه المشروعات القومية التي تحدث في كل أنحاء مصر، ومن ضمن هذه المشروعات الإسكان الاجتماعي الذي يخلق الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي تُقدر بـ2 مليون.
 

جاب فرد أمن يراقبني فاتن موسى مصطفى فهمي كان بيغير غيرة عمياء

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