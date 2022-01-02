عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التعليم: نظام جديد لتعيين المدرسين بدون مجاملات أو واسطة

الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ملمة بمشكلة عجز المعلمين وتحاول منذ سنوات لحلها، لكنها مشكلة ذات أبعاد كثيرة، وتحتاج خطوات، مؤكدًا أن مشكلة العجز في أعداد المعلمين لها جذور عميقة.

ولفت طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن التعليم كان يعاني من مشكلات عدة، منها البنية التحتية والكثافات، والمناهج، وعجز المعلمين، وكان التركيز الفترة الماضية على المناهج وفلسفة التعليم، والآن سيكون الاتجاه لحل عجز المعلمين.

وأضاف وزير التعليم، أن عدد الطلاب 25 مليون طالب، وعدد المعلمين 960 ألف معلم، أي حوالي معلم لكل 25 طالب، لكن المشكلة في التخصصات والتوزيع، لافتًا إلى أنه لأسباب إدارية وبسبب الحوافز، يبعد المدرسون عن التعليم الابتدائي.

وتابع طارق شوقي، أن لذلك أكبر عجز موجود في السنوات الأولى في التعليم الأساسي، منوهاً بأنه يجب توجيه أفضل المعلمين للمرحلة الأولى، لأنهم يساهمون في تشكيل وتأسيس الطالب، مضيفاً أن أقل عجز موجود في الثانوية العامة.

وأكد وزير التعليم، أن عجز المعلمين في طريقها للحل، وأنه سيتم وضع نظام للتعيينات بدون مجاملة أو واسطة، أو أي شئ غير المهارة، معقباً: "لا نستطيع التضحية بجودة التعليم، والقانون هيحكمنا"، مؤكدًا أن المعلمين الجدد سيكونوا جاهزين في بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وزير التعليم الدكتور طارق شوقي التعليم الفني الدكتور محمد الباز برنامج آخر النهار

موضوعات متعلقة

3 أدعية واظب عليها كل يوم.. و100 دعاء تجمع خيري الدنيا والآخرة

بالإنفوجراف.. الاقتصاد المصري ينجح في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات

وزير التعليم العالى يتفقد شهادات التطعيم الخاصة بطلاب جامعة القاهرة

رجعوا التلامذة .. أجراس المدارس تدق في 12 محافظة بعد سنتين من التعليم الأونلاين.. الفصول كاملة العدد وإلتزام تام بالكمامات والتعقيم.. والحصة الاولى عن نصر اكتوبر

حكم الاحتفال بالمولد النبوي وماذا فعل الملك المظفر مع المصريين ؟

دعاء شهر ربيع الأول .. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

طريقة الرقية الشرعية للأطفال ..3 خطوات عليك اتباعها

ترشيحاتنا

فاتن موسى: مصطفى فهمي بيعايرني.. وقالي انتي عايزه تحوشي من ورايا.. فيديو

التخطيط: تطوير وميكنة 2594 مكتب تطعيمات على مستوى الجمهورية

لم يتأثرا بالأمطار.. الآثار: متحفا شرم الشيخ والغردقة في أمان وشغالين

وزير التعليم: نظام جديد لتعيين المدرسين بدون مجاملات أو واسطة

خارجية الكويت تدعو مواطنيها في فرنسا وألمانيا وإيطاليا لسرعة المغادرة بسبب كورونا

حكاية سيارة المعلم إبراهيم سردينة الـ"خنزيرة" مع عبد الغفور البرعي | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

برق ورعد.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

تثبيت دائم وعلاوات.. مفاجأة سعيدة للعاملين بعد موافقة الشيوخ على قانون العمل

إيقاف إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقات التموين.. تفاصيل

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيغة التنفيذية.. ننشر حيثيات حكم فوز العامري فاروق بمنصب نائب الأهلي بالتزكية

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

لماذا تتمنى سمية الخشاب الزواج من نجار؟.. وماذا قالت لكهربا وحمو بيكا؟

عدو الإرهاب الأول..لماذا تزوج وحيد حامد زينب سويدان بعد رفضها التعاون معه؟

فيديو

محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وعود كيروش قبل السفر إلى الكاميرون

مفيش بطاقات تاني.. قرار صارم من التموين بشأن بدل التالف والفاقد.. فيديوجراف

قبل إعدامه.. ماذا طلب سفاح الإسماعيلية من والدته| فيديوجراف

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ