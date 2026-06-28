الرئيس السيسي يهنئ جيبوتي ومدغشقر بيوم الاستقلال ولوكسمبورج بالعيد القومي

الأحد 28/يونيو/2026 - 04:02 م 6/28/2026 4:02:06 PM

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد رئيس الجمهورية، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية جيبوتي بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي جيوم، الدوق الأكبر للوكسمبورج؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وبعث رئيس الجمهورية أيضًا ببرقية تهنئة مماثلة إلى ميكايل راندريانيرينا رئيس جمهورية مدغشقر؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.