بحضور الخبراء الأجانب.. تدريب ألف طبيب على أحدث علاجات «العقم وتأخر الإنجاب»

قلم الخصوبة طفرة علاجية

احتفلت اللجنة المصرية لزمالة الكلية الملكية البريطانية للنساء والتوليد، بتخريج أكثر من ألف من شباب الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد، والذين حصلوا على دورات متميزة في أحدث ما وصل الطب في هذا المجال.

من جانبه أكد الدكتور حسن سلام أستاذ النساء والتوليد جامعة اسكندرية ورئيس اللجنة المصرية لزملاء الكلية الملكية البريطانية للنساء والتوليد، أن الاحتفالية تأتى ضمن ختام ١٢ دورة تدريبية نظمتها «ميرك» لشباب الأطباء، وخرجت ما يقرب من 1000 طبيب، حيث تم إعطاء الأطباء أفضل الخبرات من الأساتذة المصريين والخبراء الأجانب، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة للمرضى خاصة في ظل التقدم الملحوظ بمجال الخصوبة وعلاج أمراض العقم.

وأشار سلام، إلى الفائدة الكبيرة التي حصل عليها شباب الأطباء من هذه الدورات، والذي انعكس بشكل جيد على علاج المرضى، خاصة أنه تم تعريفهم بأحدث ما تم الوصول له من علاجات سواء من خلال جراحة المناظير أو الحقن المجهري أو أدوية تنشيط التبويض الجديدة التي تعطى أفضل نتائج، ومنها قلم الخصوبة الذي يُعد طفرة تخفف كثير من معاناة السيدات اللاتي يضطررن للذهاب للمستشفى لتلقي جرعات تنشيط التبويض، بينما أصبح بأماكن كل سيدة تلقي الجرعات في الوقت المُحدد بالمنزل، بما يعطي أمل جديد لمن تريد الحمل والانجاب.

ومن جانبه قال الدكتور جاسر البشرى أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة عين شمس وسكرتير الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد، إن عملية الحمل والانجاب كي تتم بنجاح تتوقف على ثلاث عوامل خاصة بالرجل والمرأة، أولا بالنسبة للرجل، تأتي قوة الحيوانات المنوية، بحيث يكون هناك حيوانات منوية خالية من التشوهات وقوية وسلمية وكميتها جيدة قادرة على الاخصاب، والعامل الثاني خاص بهرمونات المرأة وتوازنها سواء هرمون الغدة الدرقية أو هرمون اللبن، وعدم وجود اضطرابات في الهرمونات التي تساعد على التبويض أو بمعنى أدق وجود دورة شهرية منتظمة.

وتابع: العامل الثالث هو التأكد من عدم وجود عيوب خلقية قد تكون موجودة بالرحم، والتي تُعيق استقبال الحيوانات المنوية وإتمام عملية الإخصاب ومن ثم الحمل، وفى حال وجدنا أن الثلاثة عوامل جيدة ولكن لا يحدث حمل، نبحث عن أسباب عدم حدوث الحمل ونحاول المساعدة بعوامل أخرى منها تنشيط التبويض أو التلقيح الصناعي أو الحقن المجهري.

وأضاف، في الماضي كانت السيدات الراغبات في الحمل لتنشيط التبويض، يشترين حقن كثيرة وقد يلجأن للذهاب للصيدلية لأخذ حقن التنشيط في أوقات متأخرة، ولكن مع التقدم الحديث أصبح هناك ما يسمى بقلم الخصوبة لتنشيط التبويض، والذي يجعل السيدة وزوجها بإمكانهم استعمال القلم، وإعطاء السيدة جرعة الدواء لنفسها بكل سهولة بالكمية المحددة في أي وقت تختاره، وبما يساعد في تحقيق نتائج مذهلة، وهو ضمن العلاجات المهمة التي تعد طفرة في مجال تحقيق حلم الإنجاب والأمومة.

وقال الدكتور عماد جريس المدير التنفيذي لشركة ميرك للأدوية، «نحتفل اليوم، بتسليم شهادات لأكثر من ألف طبيب في تخصص النساء والتوليد والخصوبة، وذلك من خلال ورش عملية للأطباء للتعريف بأسباب تأخر الإنجاب ونقص الخصوبة، حيث تقوم الشركة بتقديم فرص للتدريب لشاب الأطباء بالتعاون مع كبار الأستاذة والخبراء بالخارج، وذلك في إطار سياسة التعليم الطبي المستمر للأطباء الذي يتم دعمها من الشركة.

وأكد الدكتور عماد جريس، أن المؤتمر وورش العمل هدفها تعريف الأطباء بأحدث العلاجات الحديثة، ومنها قلم الخصوبة وهو عبارة قلم يساهم في التبويض لدى من يرغبن في الحمل والإنجاب بطرق سهلة، وبدلا من الطريقة القديمة التي كانت تضطر السيدات للذهاب للمستشفى لتلقي جرعات لزيادة التبويض، يمكن لهن بواسطة هذا «القلم» استخدامه بالمنزل دون الحاجة للذهاب للمستشفى، كما أنه يعطي نتائج جيده جدا خاصة مع تحديد الجرعة حسب حالة كل حاله.

وأشار جريس، أن هناك تعاون بين «ميرك» والدولة المصرية، سواء من خلال حملات التوعية للمرضى سواء للتعريف بأخطار السكر والضغط، أو من خلال التعاون مع هيئة الدواء، وهيئة الشراء الموحد، مشيرًا أن الشركة لديها خطط لطرح أدوية مهمة خاصة في علاج السرطان.

وفي سياق متصل أكد د. عمرو النوري أستاذ النساء والتوليد وزميل الكلية الملكية البريطانية، أن اليوم هو احتفال بختام برنامج مدته عامين، حضره ١٠٠٠ طبيب وطبيبة للتعريف بأسباب تأخر الانجاب والعقم، واستهدف البرنامج نقل الخبرات للأطباء المصريين من خلال كبار الأساتذة والخبراء، خاصة الأطباء المصريين بالخارج في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع النساء والتوليد، وبما يساهم في تطوير خبرات الأطباء المصريين بداية من جراحات المناظير والتبويض.

وأكد الدكتور النوري، أن الأطباء المصريين في انجلترا وأعضاء اللجنة المصرية لزملائه الكلية الملكية البريطانية للنساء والتوليد، شاركوا في نقل خبراتهم للأطباء المصريين بالداخل، وذلك في ظل ما نشهده من تطور في مجال الإخصاب وتحسين التبويض، وأيضا العلاجات المستخدمة في التبويض بما يعطى أملًا جديدًا للراغبات في الإنجاب.