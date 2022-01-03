إياد نصار: بنتي إيثار بتدرس سيكولوجي عشان تعالجني.. فيديو

قال الفنان إياد نصار، إنه يهتم بانتقادات الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي ويأخذ بعضها في الاعتبار.



وتابع إياد نصار، خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON قائلاً:” حدثت صحوة روحانية خلال فترة جائحة كورونا، حيث شعر أنه بحاجة الى التركيز على البيت وعمل ذكريات مع أولاده، قائلا "لأنهم لما يكبروا مش هيقولوا بابا كان بيصور كذا ومشغول".

أبناء إياد نصار

وأكمل إياد نصار:"الفترة دي خلتني أفكر في الحياة بشكل مختلف ففي وقت اهتمامي بالفن الذي أحبه أيضاً أحافظ على دوري كأب وزوج ".

وأوضح إياد نصار قائلا:"عندى 3 من الأبناء إيثار 17 سنة تدرس سيكولوجي عشان تعالجني وآدم 13 سنة ونوح 7 سنين وهو مشروع ممثل".